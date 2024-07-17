雄警掃黑肅槍毒　聯手特警攻堅嚇見美製霰彈槍

南市區漁會理事長林士傑日前遭狙擊死亡，高雄警方隨即配合警政署展開肅槍掃黑行動，查緝台南、高雄交界不法分子，發現今年5月間曾涉槍枝案的劉姓男子，在交保後疑仍擁有槍械，警方隨即在屏東市區某汽車旅館逮捕正在酣睡的劉嫌，並在其租當場搜獲美製霰彈槍等5把長短槍，依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第八隊(23分隊)因偵辦槍砲案分析資料溯源偵辦，得知劉男擁槍自重，且持有大量毒品安非他命，影響社會治安與民眾人身安全甚鉅，遂與警政署保三總隊第二大隊、高市特勤中隊霹靂小組共組專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦，積極深入追緝。
專案小組歷經多日跟監蒐證見時機成熟，於今年7月10日18時許前往劉嫌藏匿槍毒處所查緝，發現劉嫌躲藏在屏東市大豐路汽車旅館，遂於汽車旅館執行攻堅拘提。
隨即帶往高雄市鳳山區建國路二段藏匿槍毒處所實施搜索，共查獲霰彈長槍1支、霰彈9顆、空氣槍3支、鎮暴槍1支、鋼珠1盒、CO2氣瓶1盒、大水雷鞭炮1批、毒品安非他命115公克、分裝夾鏈袋1批、電子磅秤1台、毒品施用器具2組、手機2支等證物。
查緝過程中因警方突襲攻堅，劉嫌尚在睡夢中無法反抗，只能高舉雙手配合警方，全案依違反槍砲彈藥管制條例、毒品危害防制條例等罪，移送臺灣高雄地方檢署偵辦。
警方呼籲，高雄市整體治安數據持續呈現「發生數減少、破獲率增加」趨勢，前(111)年全般刑案發生數已經是20年來最低，而去(112)年刑案發生數又比111年更低，重大刑案、暴力犯罪、街頭鬥毆案件都大幅減少，每案必破而且速破，雖然治安維護工作繁重艱鉅，但高雄市政府警察局絕對秉持「犯罪零容忍」之立場，展現嚴正執法決心。