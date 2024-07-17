剛獲選就放話！范斯：川普想「專注中國威脅」　欲速結束俄烏戰爭

親眼見川普「狀況超好」　英前首相強生出席全代會談俄烏戰事

▲美國前總統川普與英國前首相強生在共和黨全代會上進行一小時的會談。（圖／翻攝自強生推特）
▲美國前總統川普與英國前首相強生在共和黨全代會上進行一小時的會談。（圖／翻攝自強生推特）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）在共和黨全國黨代表大會宣布，俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）將成為其競選搭檔，英國前首相、現任外交大臣強生（Boris Johnson）也出席這場會議，並且和川普會談近1小時，強生在會後發文張貼兩人合影，還稱川普「狀況好極了」。

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共和黨全代會第一天，川普宣布傾向孤立主義的范斯為競選搭檔，范斯曾強烈質疑援助烏克蘭的必要性，反對提供更多軍援給烏克蘭，還認為烏克蘭不可能收復失土，並在接受電視訪問時表示川普本人當選總統後，為了對抗中國威脅，會加速推動結束俄烏戰爭，也就是可能支持莫斯科與基輔的談判。

英國前首相強生亦於16日來到共和黨全代大會舉行的密爾瓦基，與川普談了關於俄烏戰事相關的議題約一個小時，強生並沒有說明川普的態度是否改變，僅表示川普在支持烏克蘭和捍衛民主方面，將展現堅強而果斷的領導力。

這位前英國首相發文提及，自己很高興見到川普總統，在經歷了那場可恥的暗殺事件後，川普現在正處於「最佳狀態」。

強生在俄烏戰爭爆發時被視為烏克蘭對抗俄羅斯的堅定盟友，但當川普宣布范斯為他的副總統人選時，包含歐盟高級官員、前英國高級國防官員等人的擔心情緒愈發強烈，因為他們推測一旦川普、范斯入主白宮後，將推翻拜登目前的所有援助計畫，相當於立即終止對烏克蘭的所有財政和軍事援助。

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