親眼見川普「狀況超好」 英前首相強生出席全代會談俄烏戰事
美國前總統川普（Donald Trump）在共和黨全國黨代表大會宣布，俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）將成為其競選搭檔，英國前首相、現任外交大臣強生（Boris Johnson）也出席這場會議，並且和川普會談近1小時，強生在會後發文張貼兩人合影，還稱川普「狀況好極了」。
國際中心楊智傑／綜合報導
共和黨全代會第一天，川普宣布傾向孤立主義的范斯為競選搭檔，范斯曾強烈質疑援助烏克蘭的必要性，反對提供更多軍援給烏克蘭，還認為烏克蘭不可能收復失土，並在接受電視訪問時表示川普本人當選總統後，為了對抗中國威脅，會加速推動結束俄烏戰爭，也就是可能支持莫斯科與基輔的談判。
英國前首相強生亦於16日來到共和黨全代大會舉行的密爾瓦基，與川普談了關於俄烏戰事相關的議題約一個小時，強生並沒有說明川普的態度是否改變，僅表示川普在支持烏克蘭和捍衛民主方面，將展現堅強而果斷的領導力。
這位前英國首相發文提及，自己很高興見到川普總統，在經歷了那場可恥的暗殺事件後，川普現在正處於「最佳狀態」。
強生在俄烏戰爭爆發時被視為烏克蘭對抗俄羅斯的堅定盟友，但當川普宣布范斯為他的副總統人選時，包含歐盟高級官員、前英國高級國防官員等人的擔心情緒愈發強烈，因為他們推測一旦川普、范斯入主白宮後，將推翻拜登目前的所有援助計畫，相當於立即終止對烏克蘭的所有財政和軍事援助。