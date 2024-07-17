韓綜宣傳中國旅遊？《黑暗榮耀》大嬸見1幕驚呼：重慶非常宏偉
網紅波特王先前才在社群上爆料，指出中國砸錢邀請10組台灣網紅免費旅遊拍片，內容雖然看起來是旅遊節目，但實際上是在進行文化統戰，引起許多網友關注與討論。沒想到，近日有中國網友挖出南韓綜藝節目到重慶拍節目，其中一集嘉賓邀請到《黑暗榮耀》裡的大嬸廉惠蘭，她一到重慶時，瘋狂露出驚奇的表情，甚至不停讚嘆當地許多事物，讓中國網友興奮直呼：「外宣發力了？」
記者洪生儒／綜合報導
近日有中國網友在微博發文表示，看到南韓的綜藝節目到中國重慶錄影，節目嘉賓廉惠蘭一下車就被重慶的繁華跟大規模的建築物震撼到，她驚訝直呼：「這裡感覺非常宏偉，比首爾快上好幾倍！」甚至連節目中其他工作人員看了也表示：「重慶很華麗，就像紐約一樣。」
此外，廉惠蘭還到全世界最大的火鍋店打工，體驗擔任火鍋店的經理，該火鍋店可以容納5000多人用餐，擁有700桌的位置，讓所有節目工作人員看了都驚呼：「這真的不是遊樂園嗎？」各種驚喜的反應，讓中國網友看了都表示：「給韓國人來一點震撼」、「親眼見過才知道中國的繁華」、「就喜歡看到各種驚訝的表情。」
不少中國網友看到節目片段後，都紛紛留言表示：「黑暗榮耀大嬸被重慶震攝住了，為我國美食美景感到自豪」、「讓小韓們開開眼界」、「這個節目是收錢幫忙宣傳中國嗎？」、「就喜歡看韓國人驚訝的樣子，好逗啊」、「中國外宣發力了？」、「他們整個韓國應該跟重慶差不多大吧」、「首爾到重慶有種鄉下人進城的感覺」、「見見世面也是挺好的。」