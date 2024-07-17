伍佰現蹤台北被捕獲！《愛情城事》騎車派報穿梭巷弄畫面流出
2023金馬影展閉幕片《愛情城事》，由監製曾寶儀和製作人馬君慈領軍，邀請國際金獎導演群共同執導，齊聚台港星馬影帝后與金獎得主等實力派演員飆戲，展開10段跨越種族與性別的都市情緣，窺見現代人各種愛的樣貌。本片今（17）日發布預告片，由「金曲歌王」伍佰飾演的派報員穿梭於城市巷弄間開場，更首次曝光了全體演員的扮相。
記者黃雅琪／綜合報導
電影《愛情城事》卡司強大，刻畫李心潔、郭書瑤、鄧麗欣、蔡振南、鄭秀文、劉冠廷、婁峻碩、吳卓源（Julia）、林鉅、方郁婷、鄭中基、張震、卡里姆萊克盧、張榕容、朱軒洋、9m88、林嘉欣、阮經天等人的故事，從中感受到「愛」的強大。
久沒演出戲劇的伍佰透露，他一看到《愛情城事》的劇本就覺得一定要接演，原因竟是：「我只有獨角戲！」他笑稱一直很想挑戰這種沒有對手戲的演出，《愛情城事》完全是他夢寐以求的有趣劇本，可說是總算圓夢了。預告片最後，以伍佰所演唱的〈不要放棄〉歌詞收尾：「只要有愛，就會很強大！」也悄悄透露這首歌將會在《愛情城事》中，扮演重要角色。
《愛情城事》除了邀請到金馬影后李心潔首度執導劇情片外，她也參與演出導演張吉安所執導的故事，和郭書瑤有精彩對手戲。李心潔7月27日將來台舉辦「電影搶先看暨影人座談」，現場觀眾除了可搶先提早觀賞到《愛情城事》，更可和李心潔近距離接觸，參與她和製作人馬君慈暢聊從演員晉升導演身分的心路轉變。《愛情城事》8月30日上映。