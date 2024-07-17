沒錢了！國民黨智庫時隔僅「2個月」又裁員 黨中央這樣說
國民黨智庫5月就以輕量化為由，裁撤近3分之2人力，怎料時隔僅2個月再度宣布裁員。對此，國民黨發言人楊智伃稍早回應，本案係經本會董事會決議通過，全程依《勞基法》與智庫同仁進行協商分階段完成，「目前會務轉型順利運作正常」。
記者林怡昕／台北報導
今天有媒體報導，國民黨智庫因財源不足，今年5月以「輕量化」組織運營為由，裁撤近3分之2人力，怎料，黨中央時隔僅2個月再度宣布裁員，自8月起，智庫各領域小組研究員將縮編至僅剩一人，未來智庫運作將採取「外包模式」，挑選重要社會議題與友藍學者合作研究。
更有知情人士透露，智庫一年花費近7000萬元，人事費用就占快5000萬，「此次裁員可望將人事成本壓低至1000萬，對國民黨整體財務結構是健康且必要的一次調整」。
對此，楊智伃回應，國政基金會為因應政治新局，及推動組織創新轉型運作新模式，於今年5月開始啟動改革再造，並配合立法院八大委員會，以及結合外部相關領域的專家學者，針對民眾關心的中長期議題與即時性議題等，以專案方式，提出修立法建議或未來改革方向，以供外界參考，同時兼顧組織精簡及彈性化之需求，讓組織運作更有效率。
楊智伃強調，本案係經本會董事會決議通過，全程依《勞基法》與智庫同仁進行協商分階段完成；並廣邀各領域學者專家加入本會協同運作，目前會務轉型順利運作正常。