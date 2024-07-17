重機團體「9/8開車上國道」爭路權 高公局回應：今年重啟檢核
為爭取大型重機上國道，重機、路權團體及網紅發起9/8「全國遍地開花」，號召開車上國道服務區表達訴求，要求開放橫向國道試辦大型重機行駛和檢核。對此，交通部高公局表示，國道服務區週末停車需求高，呼籲用路人有需要再前往使用，另表示除民調外，今（2024）年將再度辦理大型重機駕駛行為檢核作業，持續關注此議題及民眾看法。
記者魏妤庭／台北報導
中華民國大型重型機車經營同業全國促進會、各路權團體、網紅通勤者之歌、火花羅等，號召舉辦「98走吧，上國道」活動，預計9/8當日早上10點召開小客車自行前往全台國道服務區集結。另針對石碇休息區可騎乘大型重機前往，與地方有聯外通道的東山休息區可騎乘白牌機車進入。
高公局表示，週末假期服務區車位需求高，但車位供給有限，呼籲用路人有需要再前往停車休憩。同時建議用路人於休憩後，將服務區車位讓給其他有需要的用路人使用，創造利己利人的停車環境。
同時，高公局指出，大型重機上國道屬於全國性公共政策議題，民調以居住在台灣本島、年滿18歲以上的民眾為對象，並依照居住縣市採分層抽樣方式進行調查。另依照高公局102年到112年辦理的10次民意調查結果顯示，不贊成開放比例約6成、超過半數，顯示現階段民意仍多不贊成大型重機行使高速公路。並強調除了民調外，也將辦理大型重機駕駛行為檢核作業，持續關注此議題及民眾看法。