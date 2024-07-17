南市招商有成　黃偉哲任內投資額達2083億近5萬就業機會

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為營造再生能源的正面形象，林榮川強調，依「台南市太陽光電設施設置監督管理辦法」辦理地面型太陽光電裝置查核作業，截至6月底已完成40處案場查核，確保光電的施工品質與職業安全要求，並讓光電資訊透明化，有助大眾對綠能的信任與支持，讓台南成為能源轉型的標竿城市，賦予古都綠色城市的新意象。
南市工廠登記截至今年6月底總家數9567家，近5年穩定成長(年平均約50家)；未登記工廠輔導，納管2734家(審查率98.74%)、改善計畫939家(審查率40.11%)、現階段已核准917家特定工廠，下半年將持續積極輔導業者提出工廠改善計畫、實質改善取得特定工廠登記、提出用地變更計畫，最終取得合法一般工廠登記，邁向永續經營目標。
受惠於全球供應鏈版圖重組、台商回流等因素，「南漂」潮流讓產業用地更為迫切。台南市七股科技科工業區，已於今年上半年二次公告出售土地，將持續採分區施工、廠商同步建廠的策略加速開發；溪北柳科三期，預計今年7月底前提可行性規畫送經濟部審查；沙崙健康園區預計今年7月底前提送環評審查。溪北、溪南產業園區的同步推動，搭配工業區立體化發展，讓本市工業用地可更多元化而滿足各類廠商建廠之需。
南科以外的另一經濟成長引擎─沙崙智慧綠能科學城，已吸引140家廠商進駐並創造1940個就業機會，其中C區資安暨智慧科技大樓進駐率80％、D區綠能科技示範場域進駐率92.73％，日前中央宣布未來在沙崙設立AI產業專區，象徵沙崙將成為台灣AI發展的核心重鎮。