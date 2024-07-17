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法人看破川普：根本老生常談　台積電基本面無虞！還是下半年主流

▲雖然美國前總統川普一席「搶走我們晶片生意」言論，使台積電17日股價重摔25元，收在1030元，但法人認為川普的話是「老生常談」，台積電基本面無虞。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖然美國前總統川普一席「搶走我們晶片生意」言論，使台積電17日股價重摔25元，收在1030元，但法人認為川普的話是「老生常談」，台積電基本面無虞。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

台股風向球台積電法說會明（18）日登場，雖然美國前總統川普一席「搶走我們晶片生意」言論，使台積電股價重摔25元，收在1030元，跌幅2.36%，但法人認為川普的話是「老生常談」也是他一貫的風格，目前AI需求仍多，以及智慧型手機回溫等利多，基本面仍無虞。展望下半年，「積輝蘋」仍是主流，建議投資人仍可選擇聚焦半導體產業相關的ETF為投資標的。

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受惠AI應用需求，加上民間消費熱絡以及投資回升，主計總處上修今年GDP成長率預估至3.94%；而日前財政部公布6月出口金額連續8個月正成長，且年增23.5%創2年多來最大增幅，優異基本面吸引資金持續流入，帶動台股來到24,000點歷史新高，其中主要是由台積電、鴻海等大型權值股漲幅驅動。

而台積電將於18日召開法說，引發市場高度關注，中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，在全球數位轉型及AI浪潮帶動下，半導體需求可望持續成長，為台灣半導體業帶來成長契機。台積電在製程技術及產能規模上的領先優勢，伴隨AI硬體需求，CoWoS與SoIC產能未來應持擴充，有望再擴大與競爭對手的差距。

張圭慧指出，目前3奈米的訂單呈現供不應求的狀況，主要受惠蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等主要客戶產能全包，市場預期訂單將持續滿至2026年。近期美國總統參選人接受媒體專訪，表示台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢，導致台積電股價下跌，但此番言論其實是「老生常談」，且台積電也已赴美設廠，擴大在美服務與布局。美國總統參選人的言論雖造成台積電股價短期波動，但不影響公司基本面。

此外，隨著蘋果將於下半年發布新款iPhone手機，目前已知將導入AI功能，估計將引發一波換機潮。張圭慧認為，隨著智慧型手機庫存去化調整告一段落，且非蘋陣營也將推出新品因應iPhone上市，整體智慧型手機市場可望回溫，有利於台廠相關供應鏈，台積電（晶片代工）、聯發科（手機晶片）、大立光（鏡頭）、鴻海（組裝）等皆可望受惠。

張圭慧認為，隨著AI創新應用遍地開花，半導體產業將迎來新的周期，相關半導體ETF可望連帶沾光，且下半年進入智慧型手機新品拉貨旺季，可望讓相關供應鏈業績進補，建議投資人可伺機布局半導體、以半導體為基底的高股息ETF，趁機分批布局半導體相關ETF，掌握相關產業成長利基。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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