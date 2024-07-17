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董座澄清宏碁沒有要重返手機市場　僅是將品牌授權給新創Indkal

▲關於宏碁與Indkal合作的新聞，被媒體解讀為宏碁將重返手機市場，對此，宏碁董事長陳俊聖表示，宏碁沒有要重返手機市場，僅是品牌授權。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲關於宏碁與Indkal合作的新聞，被媒體解讀為宏碁將重返手機市場，對此，宏碁董事長陳俊聖表示，宏碁沒有要重返手機市場，僅是品牌授權。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安/台北報導

宏碁和與印度合作夥伴Indkal Technologies宣布，雙方簽署品牌授權協議，Indkal將在印度設計、製造和銷售Acer品牌的智慧型手機，計劃在1萬5000盧比和5萬盧之間的價格中，提供多種具競爭力的規格、硬體和軟體的型號。根據印度政府的「印度製造」計劃，所有宏碁智慧型手機都將在印度設計和製造。

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關於宏碁與Indkal合作的新聞，被媒體解讀為宏碁將重返手機市場，對此，宏碁董事長陳俊聖表示，宏碁沒有要重返手機市場，此次協議是與印度當地品牌授權，Indkal將發表一系列產品，其中也包含已發表的家用品以及手機，並非宏碁公司要重返手機市場，「我們只是品牌授權」。

至於品牌授權會不會是未來宏碁的營運策略，他指出，品牌授權是經營中的一環，在品牌經營的過程，無論是宏碁從單純的PC品牌到多樣產品、理性品牌到感性品牌、從銷售自家產品到品牌授權，都是各個不同層次跟面向，宏碁會不斷觀察其中的可能性。

Indkal希望宏碁建立的品牌知名度和高品質設備將使其能夠迅速佔領印度智慧型手機市場並佔據主要份額，該市場目前由三星、小米和vivo等中國廠商主導。

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