張國榮愛人爆「交往小30歲男友育有2子」！挨轟賣人設急鎖IG帳號
香港巨星張國榮在2003年4月1日離世，當年死訊曝光後，震驚整個娛樂圈，而他的愛人唐鶴德則以「未亡人」身分主持喪禮，至今依然會在每一年的忌日、冥誕發文悼念張國榮，讓粉絲們看了都深深感動。不過，近日唐鶴德卻被網友挖出他有新歡，甚至還跟新歡一起找了代理孕母生下兩個孩子，消息曝光後馬上衝上微博熱搜，大批粉絲紛紛痛批唐鶴德有新歡還一直消費張國榮，掀起高度關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
有中國網友最近在豆瓣以「唐鶴德的新男友被張國榮粉絲揭露」為題發文爆料，並附上多張照片作為證據，文章中提到唐鶴德早在幾年前就已經交了一個小他30歲的史姓男友，兩人一起找了代理孕母，共同育有兩個孩子，一家人就住在張國榮的房子裡面。
此外，甚至還有網友指出，唐鶴德新男友的朋友，曾在社群上發文痛批唐鶴德「每年賣深情人設」，更指出唐鶴德手上還握有張國榮的版權，賣了很多次。消息一出，吸引大批網友朝聖，也讓許多張國榮的粉絲感到不滿，紛紛批評唐鶴德的行為，「這麼多年靠吸血張國榮活到現在，不會不好意思嗎」、「立深情人設的遲早被打臉」、「這個新男友比不上張國榮，唐的美感轉變這麼大嗎」、「賣深情多年終於翻車了嗎。」
目前唐鶴德已把IG帳號轉為不公開，也有許多粉絲跳出來替他發聲緩頰，認為以香港媒體的功力，不可能都沒有爆料這些內容，也有不少網友認為張國榮都走這麼多年了，唐鶴德交往新對象也是正常的。至於網友批評唐鶴德至今沒讓張國榮的骨灰下葬一事，也有網友指出或許張國榮家人同意唐鶴德這麼做，認為大家都不是當事人，沒有資格去評論他們過往的感情事。