普發9千元！泰國下月起發放數位金　5千萬人受惠

疫情後民生消費低靡且物價膨脹，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）15日宣佈8月將發給每人1萬泰銖（約新台幣9千元）的數位金，以利刺激消費，預估5千萬泰國人將受惠，然而這項耗費數十億美元的政策始終受到正反兩派的激烈討論。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合泰國媒體報導，政府於4月宣布一項廣受批評的雄心勃勃計劃，名為數位錢包，旨在向5000萬公民提供1萬泰銖（約台幣9千元）的數位貨幣，用於當地企業消費。賽塔在社交平台X發文稱，登記將於8月1日開始，並已作出指示，確保該計劃順利實施。
泰國政府表示，這項計劃將引發一場經濟龍捲風，賽塔指出刺激措施和隨後的消費預計將推動國內生產總值增長1.2 至1.6個百分點。
由於這項政策是執政黨去年大選的承諾，賽塔立刻兌現的舉動廣受好評，但專家也指出該項目的資金將從2024年和2025年財政預算中撥款，對政府資金而言也是一項負擔，而且長遠來看對永續經濟成長也沒有幫助。
財政部副部長朱拉佩（Julapan Amornvivat）在周一的新聞發布會上表示，計劃的估計成本從5000億泰銖（台幣4500億元）降至4500億泰銖（台幣4049億元）後，終於成功能推行，將於下個月實施。