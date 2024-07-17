文英阿姨離世15年！經典動畫片《魔法阿媽》原音重現逼哭影迷
國家電影及視聽文化中心「2024年天涯海角電影院」以「時光旅程」為策畫主題，關注「時光」的延續和重塑，於偏鄉舉行免費巡演。台灣動畫電影《魔法阿媽》的靈魂配音「文英阿姨」，於2009年因肺腺癌引發敗血症離世、享壽72歲，4K數位修復版也將經典還原她的溫暖聲音。
記者黃雅琪／綜合報導
2024年度的精彩選片，包括經典修復電影及近代作品：影視聽中心甫於2023年完成的自主修復成果《竹籬笆外的春天》、文英阿姨現聲配音的溫暖動畫作品《魔法阿媽》4K數位修復版、黃春明導演的紀錄片《恆春》數位修復版、台語片名導梁哲夫1963年的經典《高雄發的尾班車》數位修復版，以及第25屆台北電影節最佳劇情片《哈勇家》、最佳動畫片《鷺鷥河》、金馬導演蕭菊貞動人的紀錄片影像《南方∙寂寞鐵道》、2021上映的台灣溫情喜劇《聽見歌再唱》。
王小棣執導、監製1998年台灣動畫電影《魔法阿媽》，由漫畫家麥仁杰負責劇中造型設計與分鏡、史擷詠作曲配樂，集結莊博文（飾演豆豆）、文英（飾演阿媽）、麥仁杰（飾演爸爸）、溫莉荃（飾演媽媽）、許傑輝（飾演酷羅）、簡大智（飾演阿民）、莊健昱（飾演小扁）、莊岱文（飾演APPLE）聲演。
「2024年天涯海角電影院」偏鄉放映計畫，將於7月26日至10月6日熱情巡迴，預計造訪全國5個縣市（新北市雙溪區、宜蘭縣員山鄉、苗栗縣泰安鄉、屏東縣琉球鄉、嘉義縣番路鄉），精選8部台灣出品的優質影片，用高規格的放映品質，讓觀眾感受電影的精彩與魅力，所有場次皆免費入場，期待與觀眾一同開啟不同況味的電影時光之旅。