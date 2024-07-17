川普批「搶工作」！台積電ADR股價腿軟 路透：台積電弱點被揭露
川普日前接受《彭博社》專訪時提及台灣，川普表示美國保護台灣多年，但台灣卻「偷走了」晶片事業，反問「台灣為我們做了什麼？」認為台灣應該要付美國保護費。川普此言一出，讓台積電ADR盤後交易應聲走跌，且疲軟態勢一路延續到17日美股盤前交易，台積電ADR一度重挫逾4％，跌破180美元。對此，《路透社》表示台積電可能是目前全世界最具主導地位的半導體企業，但川普的言詞也突顯出台積電的脆弱，台積電的弱點就是命運深受北京與華盛頓的左右。
記者倪浩軒/綜合報導
《路透社》報導指出，川普的話殘酷地提醒人們，台積電這家半導體巨頭雖在產業中居於主導地位，但其命運卻深受北京與華盛頓的影響。
相較於現任總統拜登（Joe Biden）明確地表達對台灣的支持，川普則批評台灣不僅搶走美國的晶片事業，且台灣沒有給美國任何回報，應該要付出保護費。
報導表示，川普的發言背景是在中國不斷重申對台灣擁有主權，且幾乎每天都有軍機在台灣附近執行任務的脈絡下。也難怪川普此言一出，立即讓台積電股價下挫。當投資人正樂於享受AI熱潮帶來的繁榮之際，不斷惡化的中美關係成為市場的巨大風險。
報導分析，即使把川普的「保護費說」當作政治語言，然而川普對於加徵關稅的熱衷，對於正在全球範圍建造生產基地的台積電來說，確實帶來很大的不確定性。
不過報導也指出，分析師估計台積電的AI相關收入到2025年將成長4倍，台積電的本益比仍然比費城半導體指數組成公司的平均本益比要低上許多，說明台積電基本面還是相當穩健。