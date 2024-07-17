「貼金箔的燒肉」蘭亭和牛！新菜單開箱　甜點竟是花生捲冰淇淋

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也因此本季夏季新菜中，可以看到很多Fine Dining餐廳的料理樣貌，例如和牛塔塔輕蔬脆筒、絲滑乳酪魚卵松葉蟹肉金杯，模樣小巧，吃起來滿富鮮甜。之後有白花椰濃湯、燻鮭魚彩色番茄堅果沙拉、油蒜蝴蝶麵等，走的是清爽不厚重路線，以符合夏季。
重頭戲當然就是日本A5和牛，每人3500元+10%起，套餐能吃到三部位和牛，而四選部位則是4500元+10%、五選部位則是5500元+10%，選用日本純種和牛，像這一季就是熊本和王，一次端上依當日進貨而定的多種部位，讓顧客一次通嘗，尤其必有已貼上金箔的燒肉，直接在烤網上炙烤，雖然金箔並沒有添加風味效果，但視覺衝擊十足。搭著海膽上菜，極具奢華。這裏也有厚切牛舌，吃起來柔嫩又帶點Q勁，咀嚼中滿滿的牛香氣煞是迷人。
不僅有歐美料理元素，甜點更是將義式冰淇淋融合宜蘭小點心「花生捲冰淇淋」最是令人驚喜，事實上，也被稱為冰淇淋潤餅的花生捲冰淇淋，在2018年宴請巴拉圭總統的國慶酒會上，更有宜蘭攤商直接被邀請至總統府，現場作出這道小點，因此也堪稱是台灣之光。蘭亭的老闆蘭小明是直接找到老店代製一大塊花生糖，現場刨出花生粉後，加上義式冰淇淋，像最近就有芒果口味冰淇淋，再配上香菜、柿餅丁一同捲入潤餅捲中，吃起來透心涼又爽口，在燒肉套餐裡絕對會成為完美結尾。
另外。樂軒和牛專門店-新竹店則是邀請宜蘭熱門旅宿了了礁溪Habitat餐廳的前廚藝總監Ito張弘繹客座，以多元香料、香草入饌，同樣饒富創意。Chef Ito曾於沙烏地阿拉伯高檔餐廳七年的工作經歷及生活體驗，造就擅於玩味各式香料，此次以多元香料、香草入饌，將樂軒和牛桌邊燒烤尊榮服務創意融合異國料理烹調技法，提升風味層次，也降低和牛膩口感。
此次客座套餐，售價3580元+10%，共11道料理，7月20日至7月31日每日晚餐限量20客。由炭烤生蠔佐余市海膽醬的煙燻旨味、炸牛筋盛佐和牛塔塔的豐富口感驚艷開場，菜色還有南非鮑魚佐西班牙火腿、厚切牛舌、月見日和紐約客，而主餐則是板腱牛排，搭佐哈里薩醬因此帶點燻辣，最後是曼蒂烤羊香料飯，盡嚐兩位主廚招牌手藝。