饗食天堂、果然匯勁敵爆出來了！這間450元飽到吐　老饕吃過上癮

「貼金箔的燒肉」蘭亭和牛！新菜單開箱　甜點竟是花生捲冰淇淋

▲「蘭亭和牛」又有新創意，新菜單中除了多道法式料理元素前菜，搭還有原本最招牌的和牛多吃肉盤，此季更以花生捲冰淇淋小點為套餐結尾，每人3500元+10%起能吃到。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「蘭亭和牛」又有新創意，新菜單中除了多道法式料理元素前菜，搭還有原本最招牌的和牛多吃肉盤，此季更以花生捲冰淇淋小點為套餐結尾，每人3500元+10%起能吃到。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

總是一再打破「和牛燒肉」框架的「蘭亭和牛」，最近又有新創意，新菜單中，有著多道法式料理元素的前菜，搭配上原本最招牌的和牛多吃肉盤，尤其那個一端出即讓人驚呼的「貼了金箔的燒肉」，奢華外觀下是多汁軟嫩質地，再搭著海膽上桌，海、陸兩珍饈迸出極鮮美味，另外還將宜蘭小點心「花生捲冰淇淋」，搭佐義式冰淇淋做出新樣貌成為套餐結尾。新菜單即日起開賣，每人3500元+10%起能吃到。

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「蘭亭和牛」的老闆蘭小明說：「每家進口日本和牛的燒肉店都走純日式，那樣未免太無聊，我就喜歡客人來吃燒肉，前菜有很多各國料理，像是義大利、法國菜色的元素。」

▲老闆蘭小明覺得吃燒肉應該搭配多國口味的前菜才有趣，因此可看到兩個精緻小巧如西餐的開胃前菜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲老闆蘭小明覺得吃燒肉應該搭配多國口味的前菜才有趣，因此可看到兩個精緻小巧如西餐的開胃前菜。（圖／記者葉盛耀攝）
也因此本季夏季新菜中，可以看到很多Fine Dining餐廳的料理樣貌，例如和牛塔塔輕蔬脆筒、絲滑乳酪魚卵松葉蟹肉金杯，模樣小巧，吃起來滿富鮮甜。之後有白花椰濃湯、燻鮭魚彩色番茄堅果沙拉、油蒜蝴蝶麵等，走的是清爽不厚重路線，以符合夏季。

▲白花椰濃湯味道濃醇，但喝起來清爽不膩。（圖／記者葉盛耀攝）
▲白花椰濃湯味道濃醇，但喝起來清爽不膩。（圖／記者葉盛耀攝）
重頭戲當然就是日本A5和牛，每人3500元+10%起，套餐能吃到三部位和牛，而四選部位則是4500元+10%、五選部位則是5500元+10%，選用日本純種和牛，像這一季就是熊本和王，一次端上依當日進貨而定的多種部位，讓顧客一次通嘗，尤其必有已貼上金箔的燒肉，直接在烤網上炙烤，雖然金箔並沒有添加風味效果，但視覺衝擊十足。搭著海膽上菜，極具奢華。這裏也有厚切牛舌，吃起來柔嫩又帶點Q勁，咀嚼中滿滿的牛香氣煞是迷人。

▲貼了金箔的燒肉在網上炙烤，外觀看來豪奢無比。（圖／記者葉盛耀攝）
▲貼了金箔的燒肉在網上炙烤，外觀看來豪奢無比。（圖／記者葉盛耀攝）
▲蘭亭和牛的金箔燒肉烤好後配上海膽，更是無比尊榮感。（圖／記者葉盛耀攝）
▲蘭亭和牛的金箔燒肉烤好後配上海膽，更是無比尊榮感。（圖／記者葉盛耀攝）
▲厚切牛舌烤好後的多汁與Q嫩，更是令人沈醉。（圖／記者葉盛耀攝）
▲厚切牛舌烤好後的多汁與Q嫩，更是令人沈醉。（圖／記者葉盛耀攝）
不僅有歐美料理元素，甜點更是將義式冰淇淋融合宜蘭小點心「花生捲冰淇淋」最是令人驚喜，事實上，也被稱為冰淇淋潤餅的花生捲冰淇淋，在2018年宴請巴拉圭總統的國慶酒會上，更有宜蘭攤商直接被邀請至總統府，現場作出這道小點，因此也堪稱是台灣之光。蘭亭的老闆蘭小明是直接找到老店代製一大塊花生糖，現場刨出花生粉後，加上義式冰淇淋，像最近就有芒果口味冰淇淋，再配上香菜、柿餅丁一同捲入潤餅捲中，吃起來透心涼又爽口，在燒肉套餐裡絕對會成為完美結尾。

▲超大塊的花生糖，現場刨出花生碎。（圖／記者葉盛耀攝）
▲超大塊的花生糖，現場刨出花生碎。（圖／記者葉盛耀攝）
▲潤餅皮加上冰淇淋、花生糖碎，以及香菜、柿餅等，包捲起來入口，酸甜冰涼相當消暑。（圖／記者葉盛耀攝）
▲潤餅皮加上冰淇淋、花生糖碎，以及香菜、柿餅等，包捲起來入口，酸甜冰涼相當消暑。（圖／記者葉盛耀攝）
另外。樂軒和牛專門店-新竹店則是邀請宜蘭熱門旅宿了了礁溪Habitat餐廳的前廚藝總監Ito張弘繹客座，以多元香料、香草入饌，同樣饒富創意。Chef Ito曾於沙烏地阿拉伯高檔餐廳七年的工作經歷及生活體驗，造就擅於玩味各式香料，此次以多元香料、香草入饌，將樂軒和牛桌邊燒烤尊榮服務創意融合異國料理烹調技法，提升風味層次，也降低和牛膩口感。

▲樂軒和牛專門店邀請宜蘭熱門旅宿了了礁溪前廚藝總監Ito張弘繹，客座新竹店。（圖／樂軒提供）
▲樂軒和牛專門店邀請宜蘭熱門旅宿了了礁溪前廚藝總監Ito張弘繹，客座新竹店。（圖／樂軒提供）
此次客座套餐，售價3580元+10%，共11道料理，7月20日至7月31日每日晚餐限量20客。由炭烤生蠔佐余市海膽醬的煙燻旨味、炸牛筋盛佐和牛塔塔的豐富口感驚艷開場，菜色還有南非鮑魚佐西班牙火腿、厚切牛舌、月見日和紐約客，而主餐則是板腱牛排，搭佐哈里薩醬因此帶點燻辣，最後是曼蒂烤羊香料飯，盡嚐兩位主廚招牌手藝。

▲此次客座套餐中，主餐則是板腱牛排搭佐哈里薩醬。（圖／樂軒提供）
▲此次客座套餐中，主餐則是板腱牛排搭佐哈里薩醬。（圖／樂軒提供）

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