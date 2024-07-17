蒲亭自駕「鬼轉」後方隨扈險撞上！沒穿防彈衣引發關注
美國前總統川普（Donald Trump）13日於賓州造勢時遭槍擊，震驚國際，各國元首維安準備引發關注。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）16日親自駕車出席活動時，被發現並未身穿防彈衣，值得注意的是，蒲亭過程中因為要閃避道路前方白色帳棚，在切換車道後欲急切回原車道，險些遭後方隨扈車輛撞上。
國際中心顏得智／綜合報導
根據每日郵報報導，蒲亭16日親自駕駛俄國汽車品牌「拉達」（Lada）新款車型Aura，行駛在連接莫斯科與聖彼得堡的M-11高速公路上，後方有眾多維安隨扈，這也是川普遭遇槍擊事件後，蒲亭首度在公開場合露面。
不過，過程中似乎有些驚險，蒲亭自駕過程中，為了避開道路前方的白色帳篷，打左轉方向燈朝另個車道往前開，緊接著立刻右轉切回原本車道，讓後方保全人員車輛差點撞上。
值得注意的是，蒲亭下車後，立刻穿上隨扈送上的西裝外套，沒有穿防彈背心，但周圍至少有七名隨扈，且有一人手提黑色公事包，很可能用於保護普亭免於中彈。
但途中險些發生車禍，且全程似乎未穿防彈背心，因此當他下車後，多名維安人員神情緊張上前包圍，更有1人人員手拿黑色公事包，疑似用來避免蒲亭中彈。
報導稱，俄羅斯國內有聲浪呼籲蒲亭暫時不要出訪；另一方面，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）則聲稱，烏克蘭使用美國提供的資金計畫暗殺蒲亭。
對於川普遭槍擊，蒲亭至今並未公開談及此事。