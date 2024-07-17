川普點名後日圓升！換匯甜價沒了收0.2112元 5萬差快1張迪士尼票
隨著市場對美國聯準會（Fed）9月降息預期升高，美元指數進一步失守104，加上市場傳日本央行出手干預匯市，有機會再當選美國總統的川普，在專訪時點名疲軟日圓，引發匯率問題，日圓兌美元今（17）日大幅回升，升破了157價位，由於新台幣兌美元仍偏弱在32.6元，也使得日圓換匯價甜甜價也沒了，台灣銀行日圓賣出價收0.2112元，在機場臨櫃換匯的牌告價還一度見到0.2122元。
記者顏真真／台北報導
川普接受媒體專訪時提及，強勢美元已持續傷害美國出口的競爭力，亦點名日圓和人民幣的疲軟態勢，導致重大匯率問題，他們非常努力在壓低匯率。
除了川普談話之外，市場也預期美國9月降息機率升高，美元指數跌破了105，日圓兌美元也回升破157價位，市場近來就揣測日本央行可能進場干預，加上日本央行7月底將再召開利率決策會議，可能也引發市場先獲利了結。
在日圓兌美元升破157，新台幣兌美元今日僅小升0.9分，收32.616元，也使得日圓兌新台幣換匯價續升，哈日族期待的甜甜價沒了，台銀日圓現鈔賣出價已回到「0.21字頭」，今日下午4時收在0.2112元，機場臨櫃換匯價更高一度來到0.2122元。
如果以換新台幣5萬元來說，與7月11日創下新低0.2046元相較，當時可以換到24萬4379日幣現鈔，現在只能換23萬6742日幣，相差6天就少換7637日幣，相當快1張東京迪士尼票的價格。