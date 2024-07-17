暑假百貨推玩樂探險！主題樂園、學才藝玩音樂、瘋奧運通通有
迎接暑假，百貨業者瞄準親子商機，推出一系列超強暑假玩樂計畫。義享時尚廣場以新奇探索為方向，規劃「魔術方塊體驗」、「造型氣球教學」等活動，擴展孩子們的生活體驗，並結合時下奧運熱潮舉辦多場職人體驗。新光三越高雄左營店瞄準親子商機，推出KID’S建築樂園「小小建築師x玩轉童樂嘉年華」、「童心奇境公仔聯名創作展」、「夏日藝術季」等。
記者陳美嘉／高雄報導
義享時尚廣場與小丸號魔術方塊學院合作，7月20日於5F活動空間舉辦「魔術方塊體驗趣」，由邀請專業老師帶領小朋友一起解開楓葉魔術方塊的奧秘；7月21日「魔術方塊趣味競速賽」，廣邀百名好手一起同場競技，爭奪最速魔術方塊快手稱號。想要為孩子開創新才藝的家長們，也能參加8月17日的「造型氣球教學」，8月18日則有「烏克麗麗教學體驗」。
為了與全球一同享受在夏日的運動熱潮，義享時尚廣場也特別規劃系列的小小奧運選手養成班。7月28日規劃「小小跆拳手」在專業的教練指導下，學習基本的踢腿架勢，健康又防身；8月3日則有「小小神射手」；8月10日推出廣受所有新手爸媽喜愛的「寰宇寶寶運動會」活動，開放7個月到13個月大的嬰幼兒報名參加，角逐寶寶生命中的第一紙冠軍獎狀，還有機會獲得精美禮物。
新光三越高雄左營店集結暑假熱門活動，「凱渥旗下藝術家潘奕丞《童心奇境》公仔聯名創作展」即日起至9/1展出，透過藝術家潘奕丞的巧思，將展覽現場打造成一趟充滿童趣的潮流藝術之旅，還特別準備週週親子手作活動。深受好評的KID’S建築樂園「小小建築師x玩轉童樂嘉年華」即日起至8/18登場，規劃六大展區-積木創建、砂礦大冒險、工程車大作戰、彈跳蹦樂園、球球海洋、CS軟彈槍戰，讓大小朋友一起放電。
「2024新光三越夏日藝術季」7/19-7/30登場，一年一度的藝術、繪本、音樂、舞蹈多場親子活動接力，還有人氣卡通POLI、劇團表演、小小朋友最愛的蘋果劇團與大家一起唱唱跳跳開心過暑假。壓軸的「蟲林森遊會」8/31-9/1登場，是爬蟲結合植物的大型爬蟲市集，不僅有療癒系植物、吸睛特寵還有手作文創，讓你彷彿在森林遊樂。