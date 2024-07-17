高息ETF新兵卻「兩樣情」！00946年化配息率7%勝 最後上車日8/6
高股息ETF備受投資人喜愛，今年4月上市的人氣ETF「元大台灣價值高息（00940）」公告首次配息0.05元，換算年化配息率約6%。而同樣是今年新兵5月上市的台股ETF新兵群益科技高息成長（00946）今（17）日公布首次配息，每受益權單位預估配發金額為新台幣0.067元，年化配息率7%，除息日訂於8月7日，想參與配息的投資人，最晚上車日則在8月6日，配發日為8月28日。
記者許家禎／台北報導
法人表示，台股ETF投資熱絡，今年來也有多檔新的台股ETF接力募集和掛牌，其中，00946主訴科技產業，首創將外資認同度納入選股考量，從中精選成長性與股息配發能力俱佳的優質科技高息股。觀察00946上市以來表現，截至17日止，累積漲幅近6.5%，規模更是成長123.15%來到近101.4億元，可見其結合科技成長與高息之策略獲得市場投資人認可，再加上00946發行價為10元，入手門檻低，且自掛牌以來，也正搭上這波由科技股所引領驅動的台股行情。
觀察00946選股邏輯，其從250檔上市櫃電子市值前250大企業中，以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或以除息的個股，力求息高，此外，00946的成分股篩選也考量企業獲利能力，兼顧股價成長性與填息能力。
另外，00946也是第一檔將外資認同度納入考量的產品，外資對台股的影響性眾所皆知，而能獲得外資青睞並長期持有的科技股勢必在企業體質、競爭力與獲利成長性等面向都獲得專業外資機構的認可，故參酌外資認同度也形同在選股品質上多一層把關。
※【NOWnews 今日新聞
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