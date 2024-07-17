夏天開車吹冷氣飄出異味！專家揪出「藏匿來源」　解決方法一次看

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臭味藏匿來源
Toyota解釋，冷氣運轉產生水氣凝結在空調蒸發器。如果車主立刻將車子熄火，蒸發器殘留的水氣沒乾，久了就可能發霉產生異味。
空調濾網或蒸發器太髒
Toyota提到，空氣中夾帶細菌跟灰塵，通過冷氣系統時，可能會附著在空調濾網與蒸發器上。因此，長期累積下來恐造成空調濾網與蒸發器太髒，導致空調飄出異味。
解決方法
如果愛車出現上述狀況，Toyota建議，車主停車前可以先關冷氣，並按下送風按鈕，用送風吹乾蒸發器上殘留的水氣，避免濕氣悶在蒸發器內產生霉味，並提醒車主應定期更換冷氣濾網以及清潔蒸發器，以降低異味產生的機會。
汽車冷氣開法有學問！保命、省油訣竅一次看
每到夏天，許多人選擇開車上班，避免被烈日曝曬的痛苦。不過，在上車的那一瞬間，車內悶熱的溫度就先成為一大考驗。中古車專家綸爸教學汽車冷氣系統「內外循環」的切換時機，按照情境作切換，就能達成省油又保命的效果。
內外循環圖樣解釋
內循環：一個箭頭在車內迴旋。
外循環：一個箭頭插入車子。
若只有一顆按鈕則多半會有燈泡來顯示模式切換。
內外循環的切換時機
情境一：炎熱夏天車子被曝曬 夏天室外突破攝氏30度，經曝曬的車子內部氣溫更可能達到攝氏60度，悶熱程度相當恐怖，而車上的塑膠等材質還會產生甲醛等有害氣體，因此上車時先切換為「外循環」，讓這些有害氣體快速排除。等到感覺塑膠味散去後，再切換為內循環讓車內快速降溫。
情境二：車上有異味、煙味 打開外循環，可快速排除車內異味。
情境三：塞車在路上 切換為內循環，這樣前車尾氣，就不會進到車內。
情境四：行駛在高速公路 在高速公路上行駛時，建議切換成外循環，讓車內空氣流動，避免長時間累積二氧化碳濃度上升，造成駕駛出現缺氧想睡的症狀而影響行車安全。
情境五：雨天車窗起霧 雨天開車時，車內水氣常導致起霧，此時打開扇形按鍵（寫有FORNT字樣），即是前風擋除霧功能，就可以快速解決擋風玻璃上的霧氣。