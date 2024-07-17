韓籍啦啦隊李珠珢來台！粉絲驚：台灣市場很大？老司機曝關鍵原因
被粉絲譽為「美到像AI」的韓籍啦啦隊女神李珠珢，今年只有19歲，近期宣布來台參加音樂祭，日期定在27、28日，讓大票粉絲超級期待，也掀起話題，就有網友詢問：「台灣的啦啦隊市場有這麼大喔？一堆人都跑來。」釣出老司機點出關鍵原因，指出台灣宅男的市場非常好撈。
記者施以慧／綜合報導
自從2023年韓籍啦啦隊女神李多慧來台後，在台灣刮起一陣旋風，各大娛樂版面總能看見李多慧的身影，而李多慧在來到台灣發展後，身價也暴漲，不僅代言接不完，更是有一堆節目想邀請她。另外，目前在台10位中職啦啦隊隊員中，其中有8位來自南韓，可見「來台發展」似乎對於南韓的啦啦隊成員相當有吸引力，現在就連李珠珢都要來台灣參與台北大巨蛋舉辦的「G!POP流行音樂節」。
事實上，李珠珢過去曾以1支「三振舞」影片而爆紅，18歲就開始啦啦隊生涯，在韓國女排、職棒、職籃中都待過，豐富經歷也讓她的人氣暴漲。而這次宣布來台，也引起討論，網友在論壇上詢問：「南韓啦啦隊的李珠珢也要來台灣了，跳三振舞的這位，台灣的啦啦隊市場有這麼大喔？一堆人都跑來台灣耶，到底是為什麼啊？」沒想到釣出1票老司機解答。
網友對此給出回應：「在南韓啦啦隊就是跳舞，在台灣啦啦隊卻可以享受演藝和廣告資源」、「台灣一堆人是進去看啦啦隊的」、「台灣宅男市場很好撈的！」指出在台灣成為啦啦隊隊員，比起在韓國，享受的待遇更高，而且韓國啦啦隊女神的舞蹈功力，實力更是堅強：「廢話，過來隨便跳都屌虐，代言又多」、「剛好填補台灣演藝圈空缺啊」、「韓國的演藝圈根本沒有啦啦隊的份」、「在台灣當啦啦隊可以享受偶像待遇阿」、「韓國演藝圈階級森嚴，啦啦隊根本不是咖。」