援引「排球少年」金句　卓榮泰勉全國技能競賽選手：試著去贏

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卓榮泰表示，全國技能競賽就是技職嘉年華，期盼所有選手「這一刻憑本事，把獎牌留在你手中。夢想有多大，舞台就有多大；技能有多大，你的世界就有多大」，政府也將持續投資未來世代，挹注相關資源在求學方面，包括高教深耕計畫，挹注650億元支持青年學子追求高等教育，也讓各個技職校院學生獲得政府的陪伴與協助。
就業方面，卓榮泰指出，政府進行區域產業人才及技術培育基地計畫，投注24億元設立18座基地，致力產學合一，鼓勵青年服務社會、投入人群。
最後卓榮泰援引動漫《排球少年》故事當中，烏野高中排球隊長澤村大地的名句「如果不試著去贏的話，更不可能會贏」，以此期盼各位選手展現最好的一面，從而實現個人的夢想與目標，國家的力量也能因此增強。
何晉滄表示「擁有一技之長勝過萬貫家財」，除了希望選手能在賽場上拿出最好的一面，未來也在國際舞台為國爭光，同時期許青年加入產業界所需人才的行列，並在技術方面精益求精，經濟部也會攜手勞動部、教育部、企業界共同協力合作技能人才培育，為了國家經濟發展做出貢獻。
何佩珊指出，勞動部、教育部、經濟部合作深耕技職領域，建立學訓用整合平台，支持產業發展，並且結合國家希望工程以及行動創新人工智慧（AI）內閣，促使技職復興，再造產業新動能。
何佩珊表示，勞動部、教育部的合作，也是期待未來技職教育攜手相關產業，更進一步推動學訓用整合，其中教育部透過「學」給學生最大支持，「訓」則由勞動部扮演媒合角色，幫助產業尋求支撐發展的技職人才，經濟部也能為人才找到更多企業給予最大支持。
何佩珊提到「我們並不缺工」，原因在於很多學生在技職領域努力邁進而讓技職復興，希望透過比賽舉辦，激發學子熱情，更進一步幫助國家未來希望工程、行動AI等再造新動能。
何佩珊會後接受媒體聯訪提到，今年的第54屆全國技能競賽，不僅使用南港展覽館1館、2館超過7萬平方公尺的競賽場地，職類共計69個職類，規模更為歷年之最，並以國際規格辦理，「現場也有雙語的服務，也是希望社會各界都能共襄盛舉，我們歡迎社会各個階層，大家都來探展，也更期盼產業界能夠來到這裡，尋求專屬領域需要的人才。」
何佩珊指出，今年的全國技能競賽，也是明年我國主辦「2025亞洲技能競賽」做的熱身準備，「這是1993年以來，首次爭取到在台灣台北的舉辦，所以這是一個難得的機會、台灣能被世界看見的一个機會，那麼希望藉由接下來5天的賽事，能進一步培養未來國際競賽的選手，能夠更在世界的舞台發光發熱。」
葉丙成表示，教育部、勞動部持續培育、提供技職人才多元的學習管道，例如全國技能競賽、全國高級中等學校技藝競賽獲得各職類前3名者，依照規定可藉「技優保送」管道進入大專校院，並且成立專班培育青年學子養成紮實的技術能力。
勞動部指出，今年除了職類競賽，亦在周邊規劃「智造夢想」主題展示區，透過AI智慧與科技探索作為主軸，採用互動體驗方式，帶領民眾瞭解部會各項業務發展成果。