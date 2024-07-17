最強天赦日要來了！7月29日巧碰「關聖帝君聖誕」　錯過再等57年

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民俗專家柯柏成指出，天赦日按往例都可以在自家裡煮錢水求財，這次更特別因為遇上關聖帝君的聖誕，建議祈願都可以前往主祀關聖帝君的寺廟會特別靈驗，要煮的錢水可以過一下帝君的香爐，但有朋友會問說像行天宮已經沒有香爐要怎麼過？這件事情其實並不妨礙，拜拜時隨身帶著去就可以了，走完一次祭拜過程也就完成了香爐這個儀式。
柯柏成老師解釋，關聖帝君生前就已經是受封東漢壽亭侯，之後歷代皇帝均有冊封，據統計是累計受封官職最多的神祇，例如清朝光緒皇帝冊封的封號「忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民精誠綏靖翊贊宣德關聖帝君」共26個字，就可以知道帝君上至皇室下至百姓的地位，比較特別的是由於關聖帝君尚有文衡帝君及道教五文昌之一的朱衣神君封號及事跡，要大考的學子當然不能錯過這麼重要的日子，因為錯過這次就要再等57年才有。
柯柏成老師最後也回頭解釋天赦日的本質，這天是上天悲憫眾生而大赦天下的機會，祭拜關聖帝君的頭一步應該是懺除自己的業障，起碼可以先祈願改掉某些壞習慣，都會有相當好的應驗，例如戒賭、戒菸、戒酒老是下決心但無法持續的，都在這天向關聖帝君祈求，必然有求必應而感應道交。開店作生意的建議選這一天開張，如果能遇上傍晚到晚上下雨是財源滾滾的象徵。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。