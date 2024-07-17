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猛象打線好勇！杰戈初登板4.2局失4分吞敗　中信兄弟9：4富邦悍將

▲中信兄弟外野手張志豪，久違擔任開路先發，單場4打數敲出3支安打，繳出猛打賞表現。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟外野手張志豪，久違擔任開路先發，單場4打數敲出3支安打，繳出猛打賞表現。（圖／中信兄弟提供）

記者林之越/綜合報導

猛象打線好勇！富邦悍將今（17）日在主場迎戰中信兄弟，開箱新洋投杰戈，但遭到兄弟打線震撼教育，首局就狂失4分，久違擔任開路先鋒的張志豪則繳出猛打賞表現。雖然富邦一度將比分追近，不過兄弟在比賽後半段持續打進分數，並派出勝利組牛棚，最終就以9：4擊敗富邦。杰戈在中職的首場先發就吞下敗投，而兄弟先發德保拉則在打線掩護下，收下6連勝。

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杰戈首局狂失分　猛象打線攻勢不斷

兄弟首局面對杰戈，靠著安打連連迅速先馳得點，最後整整打了9個打次，敲出6支安打，兄弟搶下4：0領先，2局上陳俊秀再敲出帶有1分打點的安打，幫助兄弟擴大分差來到5分。

不過富邦在2局下獲得滿壘進攻機會，先是李宗賢選到四壞球保送，免費擠回1分，王正棠再掃出中間方向穿越安打，一棒送回2分，范國宸雖然敲出內野滾地球，但三壘跑者李宗賢趁勢回到本壘得分，富邦將比分追近至4：5落後。

杰戈在5局上製造滿壘局面後退場，首次登板沒能投滿5局，改由歐書誠接手投球任務，結果成功三振岳政華，抓下當局最後1個出局數。6局上兄弟二壘有人，輪到陳俊秀打擊，結果面對張奕敲出右外野高飛球，巧妙落在界內形成安打，送回壘上跑者，兄弟6：4富邦

兄弟在7、8局再添下3保險分，並派出勝利組牛棚李振昌、呂彥青以及吳俊偉登板，最終以9：4擊敗富邦。另外，富邦2位新成員，張育成總共4打數敲出2安打，而張奕則是中繼1局被敲2支安打，失掉1分。

樂天打線狂敲20安　3人繳猛打賞

樂天桃猿交手味全龍的比賽，由樂天後段棒次率先在2局下發起攻勢，從馬傑森開始接連4人敲出安打，攻下2分，並且林立也靠著王維中的暴投失誤，順勢回到本壘，2局打完樂天以3：0領先味全

在3局上劇情重演，味全同樣由第9棒的王順和發起進攻，吉力吉撈．鞏冠敲出帶有2分打點的中外野二壘安打，瑪仕革斯．俄霸律尼雖然敲出雙殺打，不過吉力吉撈．鞏冠還是跑回球隊第3分，雙方回到3：3平手。

比賽進行到5局上，味全攻佔一、二壘，李凱威敲出擊出中外野的深遠二壘安打，一棒清空壘上跑者，味全以5：3超前樂天。暴力猿打線也不是省油的燈，5局下梁家榮、朱育賢還有馬傑森都敲出帶有1分打點的安打，瞬間再以6：5超前味全

6局下味全換上近期回歸的徐若熙，卻遭樂天打線狂敲安，單局丟掉3分，且樂天7局下再靠著陳晨威的三壘安打，攻下2分，7局打完以11：5大比分領先味全。最終9局打完，樂天維持住分差，以13：6擊敗味全，單場有3人都敲出猛打賞，分別是林立、陳晨威以及梁家榮

▲台灣大賽Game3樂天桃猿二壘手林立重返開路先鋒。（圖／記者葉政勳攝）
▲樂天桃猿二壘手林立，單場5打數敲出3安打，繳出猛打賞，並貢獻2分打點。。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）


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