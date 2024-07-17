施名帥穩定交往朱芷瑩7年！女友「1甜蜜舉動」遭虧：在曬恩愛嗎
施名帥和女友朱芷瑩交往7年，兩人的感情如膠似漆，近來施名帥在節目中扛下料理長重責，要為獅潭鄉親準備50人份的大餐，他與隊友洪都拉斯、温貞菱、高英軒從前幾日就商討菜單、分工、上市場採買，就為了要給獅潭鄉親一個難忘的夜生活，而女友朱芷瑩在嘉義一收工就趕來幫忙，也被隊長洪都拉斯虧：「這是在曬恩愛嗎？」
記者吳昕蓓／綜合報導
朱芷瑩表示，當天她剛好在嘉義工作，想說收工沒事就來探男友施名帥的班，因為知道對方要出很多份餐，所以一到現場就捲起袖子幫忙。因為實境節目的關係，製作單位為施名帥安排一系列的烹飪課程，他的手藝也越來越好，以為朱芷瑩會因此有口福，眾人卻意外得知她還沒嚐過男友準備的特色大餐，朱芷瑩透露：「我們平常會一起做菜，但都是偏簡單的菜色，我都是備料為主，會噴油的都交給他，但還沒吃過他特別做的節日大餐。」
面對女友的喊話，施名帥表示：「我有為她做過她最愛的甜點提拉米蘇啦！」朱芷瑩也附和，「我們平常在家比較隨興吃，但一旦是工作他都是全力以赴」，對於女友從嘉義趕到獅潭，在廚房協助忙進忙出，施名帥坦言：「我們在家裡就是這樣，做菜沒有分誰做什麼，她一定都會幫忙。」語畢，立刻被隊長洪都拉斯虧：「這是在曬恩愛嗎？」
忙了幾日的場地佈置燈光美氣氛佳，還有金曲樂團吉那罐子現場演出，駐村小隊成員們展現即興表演，不僅洪都拉斯、温貞菱現場高歌；高英軒和施名帥也獻出冷笑話，整晚駐村小隊和鄉民溫馨互動，讓施名帥有感而發，「真的很感動，能夠把整個鄉聚在一塊。這種機會希望偶爾有。鄉長說這裡沒有夜生活，如果經營的好，我們就不走了！」