科技股遭拋售！憂美中晶片戰升溫 美股多收黑、台積電ADR挫近8％
美國與中國的晶片戰恐再度升級，傳拜登政府擬施壓盟友、進一步收緊對中國的晶片貿易，科技股再遭拋售，資金轉換至其他板塊，費半狂瀉超6.8%，創2020年以來的最慘單日跌幅，科技股為主的那斯達克指數也創下自2022年12月以來的最差交易日。不過，因為聯準會（Fed）官員發出對降息有利的言論，道瓊工業指數則創歷史新高，升破41000點。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNBC》等外媒報導，週三的交易日是自2001年以來，首次那斯達克指數跌幅超過2.5%，而道瓊指數則上漲。在標普500指數方面，資訊科技和通訊服務是當日交易中，表現最差的2個板塊。Meta股價暴跌近5.7%；微軟跌幅超過1%；蘋果下跌約2.5%；輝達（Nvidia）收盤股價下滑6.64%，每股報117.97美元；台積電ADR則下殺近8%。
不過，科技股再遭拋售之際，市場對降息一事則變得更加樂觀，根據CME FedWatch工具分析，聯準會很有可能在9月降息。聯準會理事華勒（Christopher Waller）預測，美國經濟正走向「軟著陸」，雖然打擊通膨尚未到達終點，但有理由相信已更接近降息的時刻。
華勒並補充說明，儘管經濟增長趨向更溫和，勞工市場供求更平衡、通膨亦降溫，但未來數月走勢仍然不明朗，難以判斷何時降息最合適，但若通膨壓力繼續穩步下滑，不久的將來就可以降息。
17日收盤，美股道瓊工業指數上揚243.60點，或0.59%，收在41198.08點；標普500指數下跌78.93點，或1.39%，收在5588.27點；以科技股為主的那斯達克指數挫跌512.41點，或2.77%，收在17996.93點；費城半導體指數大跌395.32點，或6.81%，收在5408.7點。