川普質疑台灣搶走晶片產業還不給錢！矢板明夫：恐與郭台銘有關
川普日前接受《彭博社》專訪時提及台灣，表示美國保護台灣多年，但台灣卻「偷走了」晶片事業，反問「台灣為我們做了什麼？」認為台灣應該要支付美國費用。對此，知名日本媒體人矢板明夫認為，恐怕也與鴻海旗下的富士康集團（Foxconn）當年在威斯康辛州的投資案有關。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
矢板明夫17日晚間在臉書粉專發文，提到川普近日受訪內容，認為川普最近的確對台灣「有一些情緒」，其中一個原因，不排除是幾年前有知名台灣企業家告訴川普，要在美國總統大選的重要搖擺州—威斯康辛州，投資100億美元成立工業園區，當時川普還專程前去參與破土動工儀式，結果後來投資沒去，川普也在大選中丟了該州的選舉人票，該工業園區成為當地居民的笑話，也成了競爭對手笑話川普「承諾跳票」的象徵。
矢板明夫認為，台灣首先應該做的，是向川普陣營解釋清楚，個別企業家並不代表台灣；此外，川普還有一個認知錯誤，就是台灣並沒有奪走美國的晶片產業，而是幫助自由民主陣營保存、開發、先進化半導體的技術及產能。
矢板明夫並引用投資家李珩的觀點，分析美國半導體產業的沒落，應歸咎於美國半導體企業自身的無能、整體產業運營成本過度膨脹等等。反觀台灣的半導體產業，靠的是自己努力以及正確的代工商業模式，所以台灣不但沒有搶走美國的半導體產業，反而還保護了美國在半導體產業的領先，台灣出身的華裔美國人，帶領美國在AI產業成為領頭羊，作為美國最忠誠可靠的盟友，台灣替美國保存並將半導體和AI產業發揚光大。
最後，關於有媒體報導川普要台灣交「保護費」一事，矢板明夫指出，這在某種意義上，也算合理要求，畢竟互相不佔便宜，乃是友誼能夠長久的秘訣，台灣對川普最簡單的答覆就是：「我們隨時願意買120架F35B戰鬥機、美國剛剛停用的攻擊潛水艇、美國剛剛停用的新型臨海驅逐艦，台灣都想要，美國不要光顧及中國的面子，只賣給台灣過時的武器。」