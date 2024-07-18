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日圓逾1個月高、日央疑砸6兆日圓干預　官員：次數、頻率沒限制

▲日圓昨（17）日大幅走升，尾盤強升1.4%至156.20。市場認為日本央行疑似再次進場干預。（圖／記者葉政勳攝）
▲日圓昨（17）日大幅走升，尾盤強升1.4%至156.20。市場認為日本央行疑似再次進場干預。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳郁柔／台北報導

日圓昨（17）日大幅走升，尾盤強升1.4%至156.20。市場認為日本央行疑似再次進場干預，日本負責匯率政策的財務省財務官神田真人先前接受媒體專訪表示，干預匯市的次數、頻率沒有限制。日圓兌美元匯率今（18）日持續走升、創逾1個月來新高。

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川普接受媒體專訪時提及，強勢美元已持續傷害美國出口的競爭力，也點名日圓和人民幣的疲軟態勢，導致重大匯率問題，他們非常努力在壓低匯率。川普直言：「我們有很大的匯率問題，我會一直注意他們非常努力壓低他們的貨幣」。

而在昨日紐約匯市尾盤，日圓兌美元勁升1.4%、來到156.20元，今日早盤進一步升值，從6月12日以來首次升破156，創逾一個月新高。

根據日媒報導，日本財務官神田真人昨（17）日接受專訪，強調今後若有必要、將持續干預匯市。關於日圓匯率，神田真人指出，「若因投機、引發過度波動的話，我別無選擇、只能採取適當的應對措施」。神田真人表示，干預的次數、頻率沒有限制。

而神田真人接著表示，造成匯率波動的原因很多，最大的一個、就是投機。而針對川普的言論，神田真人也強調，正和各國當局進行緊密溝通、並沒有受到任何國家的批評。

而面對日圓這兩日強勁走升，路透社昨日報導，日圓相對於美元匯率昨日狂升，而此種波動、又讓市場揣測日本當局可能又進場干預匯市。

路透社也接著指出，根據日本央行周二公佈的數據顯示，日本上週五可能花費2.14兆日圓（約台幣4390億元）進行干預，結合週四的估計支出金額，日本上週疑似透過干預購買近6兆日圓（台幣1.233兆元）。

彭博也指出，根據日本央行經常帳數據和貨幣經紀商預測的比較，日本最新的市場干預金額可能約為2.14兆日圓。銀行預計，由於週三政府債券發行和納稅等財政因素，其經常帳戶將減少2.74兆日圓，遠高於Central Tanshi Co和Ueda Yagi Tanshi估計的約6000億日圓的降幅。

日本財務省會在每個月月底公布「外匯平衡操作實施狀況」、揭露月次別干預匯市的金額。而預計7月31日公布的「外匯平衡操作實施狀況」資料中、將揭露7月份期間的干預金額。第二次干預如果得到證實，將成為政府在大規模行動後採取後續行動，將成為試圖對抗投機者的新例子。

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