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生日許願「下次射川普別失準」！美國樂團遭炎上　取消巡演致歉

▲美國喜劇搖滾樂團「阿傑與阿凱」成員凱爾蓋斯（左）生日許願「下次射川普別失準」惹議，主唱宣布取消巡演。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國喜劇搖滾樂團「阿傑與阿凱」成員凱爾蓋斯（左）生日許願「下次射川普別失準」惹議，主唱宣布取消巡演。（圖／美聯社／達志影像）

記者薛羽彤／綜合報導

美國喜劇搖滾樂團「阿傑與阿凱」（Tenacious D）14日在雪梨的演出中，凱爾蓋斯歡慶64歲生日，當時他許下生日願望「下次射川普別失準」，讓現場觀眾大笑，卻被外界認為失言，陷入爭議。主唱傑克布萊克16日宣布，將取消在澳洲和紐西蘭的後續演出。

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根據外媒報導，「阿傑與阿凱」14日在澳洲雪梨登台表演，當天眾人為64歲的凱爾蓋斯慶生，並送上蛋糕請他許願，凱爾蓋斯回答，「下次射川普別失準」，逗得現場觀眾大笑。畫面曝光後，卻被網友砲轟，認為他言論不當，而支持川普連任的特斯拉執行長馬斯克也砲轟他「邪惡」。

▲美國前總統川普遭槍擊，被隨扈送走之前，高舉右手向現場民眾振臂高呼，美聯社攝影師武奇(Evan Vucci)捕獲這一歷史級別鏡頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普遭槍擊，被隨扈送走之前，高舉右手向現場民眾振臂高呼。（圖／美聯社／達志影像）
主唱傑克布萊克在社群上表示，這次的事件讓他感到「措手不及」，強調「我絕不會容忍仇恨言論，或鼓勵任何形式的政治暴力」，同時也宣布取消巡演，「經過深刻反省，我認為不適合再繼續『阿傑與阿凱』的巡演，所有未來的創作計畫也會暫緩。」澳洲後續4場以及紐西蘭的2場演出，都已確定取消。

失言的凱爾蓋斯也發文致歉，「我不容忍針對任何人、以任何形式、任何種類的暴力，所發生的事情是場悲劇，我對自己嚴重缺乏判斷力感到非常對不起，我向我辜負的人深深致歉，並且真的對我造成的任何痛苦感到遺憾。」

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