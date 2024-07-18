台積電ADR重挫近8%　台積電跌破千元、台股開盤重挫396點

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權值股一片綠油油，今日盤後召開法說會的台積電，開盤下跌元41、來到989元，失守1000元關卡；鴻海開盤下跌5.5元、來到206.5元；聯發科下跌45元、來到1280元。
美股四大指數昨日多數收黑，只有道瓊指數逆勢上漲243.6點或0.59%，收41198.08點；那斯達克指數下跌512.41點或2.77%，收17996.92點；標普500指數下跌78.93點或1.39%，收5588.27點；費半指數下跌395.32點或6.81%，收5408.71點。
科技五大天王重挫，Meta下跌5.68%，蘋果下跌2.53%，Alphabet下跌1.58%，微軟下跌1.33%，亞馬遜下跌2.64%。半導體股殺聲隆隆，輝達重挫6.62%，博通下跌7.91%，美光下跌6.27%，高通暴跌8.61%，應用材料大跌10.48%，德儀下跌1.14%，AMD崩跌10.21%。
台股ADR乏力收低，台積電ADR暴跌7.98%，日月光ADR下跌3.81%，聯電ADR下跌4.11%，中華電信ADR下跌0.08%。
美國提出更嚴格的貿易規則，以遏制中國晶片產業，要求日本、荷蘭半導體廠加強限制與中國的晶片貿易，若東京威力科創和艾司摩爾 (ASML) 在內的晶片設備製造業者持續讓中國取得先進晶片，美方將考慮動用所謂的「外國直接產品規則」(FDPR) 措施。