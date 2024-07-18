郭品超認回台灣時「靈魂不見得回家」！苦苓開酸：難怪到中國招魂
47歲男星郭品超憑戲劇《鬥魚》走紅，之後他將事業重心轉到中國超過10年，去年他參加山東衛視節目《行進中國黃河篇》，說道「我回到中國台灣的時候，不見得靈魂會回家」，近日影片被翻出，遭到網友砲轟。對此，知名作家苦苓開酸，「難怪要到中國去招魂！」
記者薛羽彤／綜合報導
郭品超在節目稱，之前因為《行進中國黃河篇》的關係回去老家，見到一些從來沒有見過的親戚，他感嘆「他們是我的家人，我覺得血濃於水這件事情是真的，我回到中國台灣的時候，那是身體的家，不見得靈魂會回家。」影片被網友轉發到Threads上，點燃台灣網友怒火，「靈魂不回家是要招魂喔？什麼身體的家、靈魂的家？建議他身體一起回去靈魂的家，才不會有魂無體」、「跟沒見過面的親戚也能血濃於水，我覺得很佩服。」
對此，常對時事評論的兩性作家苦苓，看到郭品超的影片，也在臉書上開酸，「原來郭品超在台灣的時候都沒有靈魂，也就是行屍走肉的意思。難怪要到中國去招魂」，嘲諷他不管將來變人還是變鬼，都不要再回台灣，「他都像是過了奈何橋，千萬不要再回來了。」
網友們看到後也紛紛表示，「台灣有健保，所以身體是台灣的；中國有人民幣，所以心在中國」、「演戲也不會演，唱歌更不用說的過氣不有名藝人，為了錢什麼鳥話都說的出來」、「那個巴結的樣子演的很好，就不用回來了」、「他的靈魂在中國已售出了。」