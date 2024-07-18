颱風可能衝進台灣！美國模式估路徑「下週登陸花蓮」 強度達中颱
今年第3號颱風有很大機會在下週生成！中央氣象署預報員黃恩鴻表示，南海至菲律賓東方海面的環境適合低壓系統發展，不排除成為颱風，且在下週二、下週三（7/23、7/24）最靠近台灣，強度有可能來到中颱，氣象粉專「觀氣象看天氣」則分享，美國模式預測颱風會登陸花蓮。
記者張志浩／綜合報導
目前菲律賓東方海面有熱帶擾動92Ｗ正在發展，「觀氣象看天氣」指出，歐洲模式預測以「輕度颱風」的等級，在下週二至下週三通過台灣東北部外海；而美國模式則預測以「中度颱風」的等級，在7/23下週二至下週三，從花蓮登陸，看來這個熱帶系統得密切注意了。
臺灣大學大氣科學博士林得恩則表示，從昨（17）日開始，南海至菲律賓東部外海的「季風槽」已經建立，未來7天，幾個關鍵的時間點可要特別注意。首先週末兩天（7/20至7/21），太平洋高壓開始北抬，讓出有利醞釀熱帶擾動的溫床。
其次是下週一（7/21），季風槽內熱帶擾動爭相出頭，左邊的向西北行、進入南海，繼續朝海南島前進。右邊對台灣來說，就要特別小心注意了，「因為它具有更多向北分量的運動趨勢，加上環境駛流場的導引，非常靠近我們的機會相當大」，且強度至少在中度颱風或以上，對台灣將有直接影響。