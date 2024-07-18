台股重挫逾600點 新台幣早盤一度翻貶下探32.63元
場預期美國聯準會（Fed）9月降息機率大增，美元指數跌破104，日圓兌美元進一步升破156，不過，在台股重挫逾600點之下，新台幣兌美元今（18）日早盤開升破32.6元後，隨即又翻貶，並下探32.63元、貶值1.4分，隨後在出口商逢高出脫美元，加上台股跌幅有收斂一些，新台幣回升來到32.585元。
記者顏真真／台北報導
美國聯準會 多位官員言論表明，聯準會愈來愈接近降息。美元指數失守104，觸及4個月的低點，下探103.65，亞洲主要貨幣日圓今日早盤進一步升破156元，來到155.368元，目前在155.84震盪，市場揣測日本央行疑似再次進場干預，日本負責匯率政策的財務省財務官神田真人先前受訪表示，干預匯市的次數、頻率沒有限制。
除日圓走揚之外，韓元今日早盤也一度升至1374.83兌1美元，離岸人民幣兌美元則在7.2644至7.2713間震盪，而新台幣兌美元則開升後又回貶。
新台幣兌美元今日早盤以32.55元、升值6.6開出，但在拜登政府擬祭更嚴格中國晶片禁令，美股4大指數收黑，台積電ADR下跌近8%，拖累台股開盤就重挫396.81點，隨後跌幅擴大逾600點，新台幣也由升翻貶，並下探32.63元，貶值1.4分，不過，由於進入月底出口商也逢高出脫美元，加上台股跌幅收斂至400多點，新台幣也回升來到32.585元。