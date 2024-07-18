川普不爽抗中保台？美國議員、智庫學者端出《台灣關係法》
美國共和黨準總統候選人川普（Donald Trump），近日接受《彭博社》專訪時提及台灣，聲稱美國保護台灣多年，台灣卻「偷走了」晶片事業，認為台灣應該要支付美國費用。此言一出，不只在台灣政壇，連在美國政界、學術界也引發討論，有美國議員及智庫認為，川普此舉有違反《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）的疑慮，並將使美國的價值觀、形象大打折扣。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《美聯社》報導，不久前剛訪台的美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul，共和黨籍）聲稱，台灣堪稱美國的完美盟友典範，也一直是美國防禦性武器的最大買家之一；民主黨籍的眾議員克里希納莫蒂（Raja Krishnamoorthi）則指責川普背叛台灣，背棄美國長期對台灣的跨黨派承諾，將「世界上最有活力的民主國家之一」賣給中國共產黨。
克里希納莫蒂並補充說，根據《台灣關係法》，美國未能提供防衛給台灣，不僅可能是非法的，還是對美國價值觀、民主制度的背叛。
華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）中國中心主任、曾任川普政府中國政策顧問的余茂春則說，川普並沒有說美國不會保衛台灣，而是認為台灣應該分擔更多集體防禦所需的費用，與美國在該地區的其他盟友相比，這對台灣來說「問題要小得多」。
余茂春並表示，保衛台灣是《台灣關係法》的內容，共同保衛台灣是美國舉國的共識，要改變這一點極其困難，畢竟川普也曾表示，如果中國入侵台灣，他將「轟炸」北京；不過與拜登相比，川普確實更重視對台灣建立威懾。