川普一席話台股早盤暴跌逾620點 國防軍工與網際網路股逆勢飆漲
美國前總統川普受訪表示，台灣搶走晶片生意，還說應該向美國支付保護費，激進言論使美股四大指數昨（17）日多數收黑，其中台積電ADR下跌近8%，拖累台北股市今（18）日開低走低，早盤一度跌逾620點，下殺來到23148點，今日下午要舉行法說會的台積電早盤大跌44元，來到986元，跌幅3%以上。不過，今日逆勢上揚的則有國防軍工與網通族群，像是仲琦與事欣科飆漲9%上下。
記者許家禎／台北報導
美國前總統川普受訪表示，不滿台灣搶走晶片生意，還說應該向美國支付保護費，另外拜登政府擬祭更嚴格中國晶片禁令，美股弱勢，台北股市更是慘摔暴跌，開盤重挫396.81點，來到23373.01點，失守月線，隨後更一度跌逾620點，下殺來到23148點。
權值王台積電下午將舉行法說會，早盤大跌44元，來到986元，跌幅3%以上。鴻海、聯發科等權值股也跌2到3%，其他聯電、世界先進、力積電也跌1到2%。日月光、英業達、廣達、技嘉同樣綠油油，跌幅1到3%多。盤面上電信股較為強勢，遠傳與台灣大漲1到2%。
而因為川普一席話，今日國防軍工概念股走強，事欣科漲9%多，雷虎、全訊漲5%，亞航、和成、波力漲4%，千附精密、寶一漲3%，龍德造船、漢翔漲1到2%。另外，國防軍工衛星通訊相關的網際網路也紅通通，仲琦漲9%多，波若威漲4%，正文、友勁、新復興漲2到3%。明泰、中磊漲1%多。