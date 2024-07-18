日圓升破156！換匯更貴見0.2128元 換5萬台幣少吃9碗一蘭拉麵
在日圓兌美元升破156價位，加上新台幣兌美元仍偏弱，日圓換匯甜甜價沒了，台灣銀行今（18）日早盤日圓現鈔賣出價出現0.2128元，創5月7日以來新高，以換新台幣5萬元來說，若與7月11日34年來最低價0.2046元比較，短短1周就少換到9417日幣，相當少吃9碗一蘭拉麵。
記者顏真真／台北報導
在美國聯準會（Fed）多位官員放鴿之下，市場預期9月降息機率大增，美元指數失守104，加上贏得下屆美國總統呼聲高的川普，在接受媒體專訪時提及，強勢美元已持續傷害美國出口的競爭力，也點名日圓和人民幣的疲軟態勢，導致重大匯率問題，他們非常努力在壓低匯率。川普直言：「我們有很大的匯率問題，我會一直注意他們非常努力壓低他們的貨幣」。
在這些因素影響下，日圓兌美元昨日從158急升至156價位，今日早盤進一步升破156，來到155.368元，目前拉回至156.03元震盪。不過，新台幣兌美元昨日32.616元，今日早盤在台股盤中大跌逾600點之下，新台幣開盤升破32.6元後，也一度翻貶下探32.63元，隨後出口商逢高出脫美元，新台幣目前回升來到32.601元。
由於日圓大幅升值，新台幣仍偏弱，日圓換匯甜甜價也沒了，今日早盤台銀日圓現鈔賣出價進一步升至0.2128元，目前在0.2121元附近。若以換新台幣5萬元來說，與7月11日34年新低價0.2046元相較，1周前可以換24萬4379日幣，現在只能換到23萬4962日幣，現在少換9417日幣，相當於少吃9碗一蘭拉麵。