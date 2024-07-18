楊文科涉貪以圖利廠商起訴 律師分析：若改1罪名能判無期徒刑
新竹縣長楊文科昨（17）日因竹北豐邑建設天坑案，涉貪2.5億元遭起訴。律師黃帝穎表示，檢方只以「圖利罪」偵辦，刑度僅5年起跳，但若適用「違背職務收賄罪」，且找到對價性確認楊文科以職權「蒙著眼睛」讓建商復工造成危害，刑度最高可判無期。
記者林詠青／綜合報導
新竹縣長楊文科昨對自己被依《貪污治罪條例》起訴表示，檢方僅以片面、間接且無直接關聯的推理，以備受質疑而且司法實務很有疑慮的圖利罪起訴，令人深感不解。不過，律師黃帝穎則在三立《前進新台灣》指出，檢察官現在以圖利罪來偵辦，「其實還算是輕的」。
黃帝穎表示，天坑事件把名車吃掉，不到1個月的時間，楊文科就毫不避諱直接跟業者說要借接待中心作為競選總部，接受飲宴招待或是到喜來登飯店的總統套房喬事。他表示：「這件事情的荒謬性在於說，就算是借競總或者說招待去飲宴、總統套房都算不正利益」。
黃帝穎強調，檢察官以圖利罪偵辦真的還算是用最輕的，刑度僅5年以上，但若變成違背職務收賄罪，楊文科行使職權、「蒙著眼睛」讓偷工減料的廠商繼續復工，進而造成4名縣民的危害，如果找到對價性，刑度就能上升到最高無期徒刑。