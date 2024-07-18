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颱風生成機率60%！路徑直衝台灣後山　賈新興：「這時段」最靠近

▲下週颱風生成的機率頗高，且路徑將對台灣造成威脅，下週二晚上至下週三（7/23至7/24）最接近台灣。（圖／NOWnews資料照）
▲下週颱風生成的機率頗高，且路徑將對台灣造成威脅，下週二晚上至下週三（7/23至7/24）最接近台灣。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

下週颱風要生成了嗎？氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，週日至下週一（7/21、7/22）菲律賓東方外海的熱帶系統發展，台灣人要特別關注，目前颱風生成機率為60%，且在下週二晚上至下週三（7/23至7/24）最接近台灣，是否會登陸台灣還有待觀察。

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賈新興指出，明後兩天，南海有「熱帶性低氣壓」發展機率，不過該系統對台灣影響較小，週日至下週一菲律賓東方外海預估有另一個熱帶性低氣壓會出現，歐洲模式模擬，在下週二增強為颱風的機率約5至6成；至於美國模式預估颱風強度較強，且路徑會不斷往台灣東南方海域前進。

▲美國模式預估下週二晚上颱風位置，相比歐洲模式，較靠近台灣。（圖／賈新興YT）
▲美國模式預估下週二晚上颱風位置，相比歐洲模式，較靠近台灣。（圖／賈新興YT）
賈新興提醒，下週二晚上至下週三下午，有受颱風或熱帶性低氣壓外圍環流影響，西半部及宜蘭有局部短暫陣雨。下週四，嘉義以南有局部陣雨，午後新竹以南山區及宜花山區有零星短暫陣雨。

下週五，嘉義以南有局部短暫陣雨，午後彰化以南、竹苗以北及宜花東有局部短暫陣雨，下週六西半部及宜花東有局部陣雨，超過5天後預報變動度大、不確定性較高，要留意最新的預報資訊。

本週天氣部分，明後兩天的深夜至隔天早上，台東及恆春半島有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨，週日午後，新竹以南山區有零星短暫陣雨；週日偏西南風、水氣增多，午後苗栗以南和宜蘭有局部短暫陣雨，下週二清晨，恆春半島及宜花有零星短暫雨，午後台中以南及宜花東有局部短暫陣雨， 北北基桃也有零星短暫雨。

▲歐洲模式預估下週二晚上颱風位置，相比美國模式，較遠離台灣，但仍會帶來影響。（圖／賈新興YT）
▲歐洲模式預估下週二晚上颱風位置，相比美國模式，較遠離台灣，但仍會帶來影響。（圖／賈新興YT）

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