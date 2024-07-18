前進法國！輝能：次世代電池技術助力電動車市場轉型

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊思枬表示，輝能起家於消費電子產品及穿戴式裝置領域，包括手錶錶帶、薄型手機充電殼等，以及IOT產品，已有10年銷售實績。為了確保安全，輝能採用陶瓷隔層技術，雖然這與穿戴式電子的可彎曲需求存在衝突，但透過持續的突破與調整，輝能成功開發出可彎曲的陶瓷隔層，並積累了多項專利。在準備量產的同時，輝能研發了濕式塗佈和捲對捲製造技術，奠定了堅實的技術基礎。這些早期的技術積累正是未來轉型至電動車和大規模生產的寶貴資產。
輝能次世代電池，兼具高能量密度、高性能快充及高安全的特性，無須CTP（Cell To Pack）結構，由於能量密度更高，次世代電池能藉由減少電池包容量，使電池包更輕、電池生命週期表現更佳，且碳稅降低，因電池包總容量減小，消費者購買初始成本下降，行駛效率也提高。
輝能指出，透過模組化電池包設計，電芯得以回收再利用，消費者不需擔心二手車殘值問題，新一代電池支援快速充電，僅需8.5分鐘即可從5%充至80%，足以行駛300至400公里。這種超快充速度將有效提高充電樁的使用率，鼓勵企業增設充電設施，促進整個行業向正向發展。
楊思枬提到，輝能是一家台灣起家的新創公司，首要任務是控制成本，尤其是在資本密集型的電池行業，同時，致力於貼近市場需求，擴展全球超級工廠，並利用新技術和新電池整合全球資源擴大電池市場規模，建立全新產業鏈，並與合作夥伴共同制定新標準。他強調，輝能目標宏大，須一步一步來，不斷改進設備，累積學習曲線，積極提升生產效率。