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前進法國！輝能：次世代電池技術助力電動車市場轉型

▲輝能科技創辦人暨集團主席楊思枬受邀出席2024世界材料論壇。（圖／輝能提供）
▲輝能科技創辦人暨集團主席楊思枬受邀出席2024世界材料論壇。（圖／輝能提供）

記者鄭妤安/台北報導

次世代鋰陶瓷電池品牌輝能科技，5月宣布將於巴黎薩克雷地區成立首座海外研發中心，日前，創辦人楊思枬受邀出席2024世界材料論壇，輝能表示，次世代電池技術助力電動車市場轉型，而輝能作為台灣起家的新創公司，首要任務是控制成本，同時，致力於貼近市場需求。

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輝能科技創辦人暨集團主席楊思枬受邀出席2024世界材料論壇，於11日在法國巴黎為各界帶來輝能新電池材料架構優勢及技術突破，解決業界痛點。世界材料論壇（World Materials Forum）是一個國際性論壇，旨在推動可持續發展與創新的材料，論壇邀請來自學界、產業界和政府部門的專家，共同探討最新研究成果、產業趨勢，並尋找合作機會，促進全球材料技術的進步和應用。

楊思枬表示，輝能起家於消費電子產品及穿戴式裝置領域，包括手錶錶帶、薄型手機充電殼等，以及IOT產品，已有10年銷售實績。為了確保安全，輝能採用陶瓷隔層技術，雖然這與穿戴式電子的可彎曲需求存在衝突，但透過持續的突破與調整，輝能成功開發出可彎曲的陶瓷隔層，並積累了多項專利。在準備量產的同時，輝能研發了濕式塗佈和捲對捲製造技術，奠定了堅實的技術基礎。這些早期的技術積累正是未來轉型至電動車和大規模生產的寶貴資產。

輝能次世代電池，兼具高能量密度、高性能快充及高安全的特性，無須CTP（Cell To Pack）結構，由於能量密度更高，次世代電池能藉由減少電池包容量，使電池包更輕、電池生命週期表現更佳，且碳稅降低，因電池包總容量減小，消費者購買初始成本下降，行駛效率也提高。

輝能指出，透過模組化電池包設計，電芯得以回收再利用，消費者不需擔心二手車殘值問題，新一代電池支援快速充電，僅需8.5分鐘即可從5%充至80%，足以行駛300至400公里。這種超快充速度將有效提高充電樁的使用率，鼓勵企業增設充電設施，促進整個行業向正向發展。

楊思枬提到，輝能是一家台灣起家的新創公司，首要任務是控制成本，尤其是在資本密集型的電池行業，同時，致力於貼近市場需求，擴展全球超級工廠，並利用新技術和新電池整合全球資源擴大電池市場規模，建立全新產業鏈，並與合作夥伴共同制定新標準。他強調，輝能目標宏大，須一步一步來，不斷改進設備，累積學習曲線，積極提升生產效率。

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