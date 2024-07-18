川普批「搶工作」！台積電ADR股價腿軟　路透：台積電弱點被揭露

2利空籠罩、台積電法說會前跌破千元大關　市值縮水逾新台幣1兆元

▲美國前總統、也是本次大選候選人川普的「保護費言論」，衝擊台積電今（18）日開盤跌破千元，市值縮水逾新台幣1兆元。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統、也是本次大選候選人川普的「保護費言論」，衝擊台積電今（18）日開盤跌破千元，市值縮水逾新台幣1兆元。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳郁柔／台北報導

美國前總統、也是本次大選候選人川普，前幾日接受媒體採訪，面對台灣議題的提問時，他直言、台灣拿走了所有的晶片業務，要美國提供保護、台灣應該要付「保護費」，也因此衝擊台積電ADR昨（17）日的走勢，大跌將近8%，連帶也拖累今（18）日台積電跳空開低、跌破1000元，市值縮水逾新台幣1兆元。

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川普接受媒體專訪時質疑美國是否應保衛台灣，他表示，台灣拿走了幾乎全部的晶片事業，再加上台灣離美國距離達9500英里，要捍衛一個在地球另一端的小島，實際上來說就是很困難，因此台灣反倒應該付給美國保護費。川普認為美國跟保險公司沒兩樣，台灣什麼都沒給。

利空也不止這些，華爾街日報導，美國總統拜登政府正考慮對在中國開展業務的晶片公司實施新限制，要求日本、荷蘭半導體廠加強限制與中國的晶片貿易，若東京威力科創和艾司摩爾（ASML）在內的晶片設備製造業者持續讓中國取得先進晶片，美方將考慮動用所謂的「外國直接產品規則」（FDPR）措施。

兩大利空籠罩之下，拖累台積電ADR昨日下挫將近8%，收在171.20美元，較台北交易溢價急縮至8.4%。不只是台積電ADR，美國半導體股昨日殺聲隆隆，費半指數大跌6.81%，成分股也一片黑，輝達重挫6.62%，博通下跌7.91%，美光下跌6.27%，高通暴跌8.61%，應用材料大跌10.48%，德儀下跌1.14%，AMD崩跌10.21%。

因此拖累台積電今日跳空開低，下跌42元、988元開出，失守1000元關卡，市值縮水逾新台幣1兆元，來到新台幣25.75兆元。市場也觀望今日下午召開的法說會，希望會中能傳出利多消息來支撐股價。

法人預估平均台積電第二季每股稅後純益為9元以上，第二季獲利將年成長約30%，平均估計約為2361億元；並且第三季美元營收季成長10-13%或14-16%不等將挑戰單季歷史新高，全年美元營收將較先前4月法說會預期（成長21%至26%），上修至成長26%至29%區間或三成以上。至於資本支出維持區間280-320億美元不變，不過實際數據還是需要公司公布。

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