2利空籠罩、台積電法說會前跌破千元大關　市值縮水逾新台幣1兆元

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利空也不止這些，華爾街日報導，美國總統拜登政府正考慮對在中國開展業務的晶片公司實施新限制，要求日本、荷蘭半導體廠加強限制與中國的晶片貿易，若東京威力科創和艾司摩爾（ASML）在內的晶片設備製造業者持續讓中國取得先進晶片，美方將考慮動用所謂的「外國直接產品規則」（FDPR）措施。
兩大利空籠罩之下，拖累台積電ADR昨日下挫將近8%，收在171.20美元，較台北交易溢價急縮至8.4%。不只是台積電ADR，美國半導體股昨日殺聲隆隆，費半指數大跌6.81%，成分股也一片黑，輝達重挫6.62%，博通下跌7.91%，美光下跌6.27%，高通暴跌8.61%，應用材料大跌10.48%，德儀下跌1.14%，AMD崩跌10.21%。
因此拖累台積電今日跳空開低，下跌42元、988元開出，失守1000元關卡，市值縮水逾新台幣1兆元，來到新台幣25.75兆元。市場也觀望今日下午召開的法說會，希望會中能傳出利多消息來支撐股價。
法人預估平均台積電第二季每股稅後純益為9元以上，第二季獲利將年成長約30%，平均估計約為2361億元；並且第三季美元營收季成長10-13%或14-16%不等將挑戰單季歷史新高，全年美元營收將較先前4月法說會預期（成長21%至26%），上修至成長26%至29%區間或三成以上。至於資本支出維持區間280-320億美元不變，不過實際數據還是需要公司公布。