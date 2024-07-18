不只OK繃不能賣！新手媽上網出清百元產後除疤貼片 慘遭罰3萬
喜歡將多餘物品上網賣的朋友注意了！不只眼藥水、隱形眼鏡不能網拍，出賣用剩的醫療產品，小心得不償失！台中市有一名新手媽，把3片剖腹產後除疤貼片拿到網路販售，被台中市食安處網路巡邏查到，依《醫療器材管理法》規定，裁罰最低3萬元罰鍰。由於貼片單價不到100元，等於付出超過100倍的代價。
記者顏幸如／台中報導
台中市政府公佈醫療器材網路違規販售排行榜，第一名是傷口護理產品，第二名是隱形眼鏡相關產品。食品藥物安全處統計，從去年起至今年5月底，在網路查獲違規販售醫療器材的案件多達168件，共裁罰553萬元，其中以不具醫療器材商販售資格卻在網路販的案件佔了72%，有121件，常見包含傷口護理產品、隱形眼鏡相關產品、婦嬰用品及按摩治療儀器等。
其中有位新手媽小美，寶寶滿周歲後，她見產後除疤貼片還剩3片沒用完，於是上網刊販售資訊，但除疤貼片被歸類為醫療器材，只有取得販售許可的醫療器材商及藥局，並遵循「通訊交易通路販售醫療器材之品項及應遵行事項」才可在網路販售，這3片市值200多元的除疤貼片還沒賣出去，她已因違法被罰。
食安處呼籲，雖然是出於環保再利用的初衷，但網購二手醫療器材難以保障品質，且貼身物品有個人衛生問題，刊登前若沒確認產品是否可在網路販售，很容易誤觸法規遭受罰則，民眾若不清楚產品是否屬於醫療器材，可上衛福部食藥署網站的醫療器材許可證資料庫查詢。