台股暴跌600點！專家：技術面回檔免驚 川普言論只是選舉手段
台北股市今（18）日慘摔，一度暴跌逾620點，下殺來到23148點。為此，專家指出台股本來這個階段就醞釀技術性的回檔，尤其台股這波漲幅那麼大，再加上川普言論以及美國拜登政府又祭出禁令，市場難免恐慌，這是屬於短期心理層面。尤其大家看川普很激進會擔心，但若真的當選，屆時一定還是會有協商動作，目前他的言論只是一種選舉手段，至於台積電法說會才是台股走向的關鍵，最終仍要回歸基本面。
記者許家禎／台北報導
美國前總統川普受訪表示，不滿台灣搶走晶片生意，還說應該向美國支付保護費，另外拜登政府擬祭更嚴格中國晶片禁令，使美股走弱，台股早盤一度暴跌620點，血洗來到23148點。為此，台新投顧副總經理黃文清接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，首先本來台股就醞釀技術性回檔，因為台股這波漲幅很大，最高來到24300多點，看季乖離率已經過大超過10%，過往經驗超過10%就會開始回檔整理。
第二是川普遭到槍擊，當選機率變大，大家就會開始檢視放大他過去的政策，包括提高關稅對台灣的態度等等，因此川普這次言論當然就會讓投資人擔心。再加上拜登政府再度提出對中國的禁令，使艾司摩爾、東京威力科創等全球知名半導體設備廠商股價都重挫4到6%不等，短線上難免有些壓力。
但黃文清認為這些都是屬於心理層面的短期影響，即便川普真的當選，到時候政策也一定會經過協商，目前較為激進的言論，其實都是他選舉必須要提出「美國利益優先」的一種手段，所以投資人不用過度驚慌。
黃文清認為，比較重要還是今日下午的台積電法說會，包括台積電對美方的態度、先進製程進度與先進封裝擴產狀況，還有資本支出才是重點，目前台積電技術領先在半導體有一定優勢，因此川普言論不用過度擔心，但今天台積電釋出的訊息還是台股風向球，最終仍然要看基本面。