川普批「搶工作」！台積電ADR股價腿軟　路透：台積電弱點被揭露

台股暴跌600點！專家：技術面回檔免驚　川普言論只是選舉手段

▲台股18日暴跌逾620點，專家認為技術性回檔再加上川普言論與拜登禁限令都是台股下挫原因，但他認為這些都是短期心理層面影響，還是要看台積電法說會回歸基本面。（圖／美聯社／達志影像）
▲台股18日暴跌逾620點，專家認為技術性回檔再加上川普言論與拜登禁限令都是台股下挫原因，但他認為這些都是短期心理層面影響，還是要看台積電法說會回歸基本面。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

台北股市今（18）日慘摔，一度暴跌逾620點，下殺來到23148點。為此，專家指出台股本來這個階段就醞釀技術性的回檔，尤其台股這波漲幅那麼大，再加上川普言論以及美國拜登政府又祭出禁令，市場難免恐慌，這是屬於短期心理層面。尤其大家看川普很激進會擔心，但若真的當選，屆時一定還是會有協商動作，目前他的言論只是一種選舉手段，至於台積電法說會才是台股走向的關鍵，最終仍要回歸基本面。

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美國前總統川普受訪表示，不滿台灣搶走晶片生意，還說應該向美國支付保護費，另外拜登政府擬祭更嚴格中國晶片禁令，使美股走弱，台股早盤一度暴跌620點，血洗來到23148點。為此，台新投顧副總經理黃文清接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，首先本來台股就醞釀技術性回檔，因為台股這波漲幅很大，最高來到24300多點，看季乖離率已經過大超過10%，過往經驗超過10%就會開始回檔整理。

第二是川普遭到槍擊，當選機率變大，大家就會開始檢視放大他過去的政策，包括提高關稅對台灣的態度等等，因此川普這次言論當然就會讓投資人擔心。再加上拜登政府再度提出對中國的禁令，使艾司摩爾、東京威力科創等全球知名半導體設備廠商股價都重挫4到6%不等，短線上難免有些壓力。

但黃文清認為這些都是屬於心理層面的短期影響，即便川普真的當選，到時候政策也一定會經過協商，目前較為激進的言論，其實都是他選舉必須要提出「美國利益優先」的一種手段，所以投資人不用過度驚慌。

黃文清認為，比較重要還是今日下午的台積電法說會，包括台積電對美方的態度、先進製程進度與先進封裝擴產狀況，還有資本支出才是重點，目前台積電技術領先在半導體有一定優勢，因此川普言論不用過度擔心，但今天台積電釋出的訊息還是台股風向球，最終仍然要看基本面。

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