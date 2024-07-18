洗碗有「5習慣」根本白洗！醫：一堆人在養病毒　碗筷泡水也不行

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黃軒說明，長時間將碗筷浸泡在水中再洗，雖然看似是一種徹底清潔的方法，但實際上可能適得其反，長時間浸泡在水中的碗筷會為細菌提供一個潮濕的環境，有利於細菌繁殖，尤其是在溫暖的環境下，細菌的繁殖速度會更快。
浸泡雖然可以軟化一些頑固的污垢，但如果時間過長，水中的油脂和食物殘渣可能會分解，產生更多細菌，此外，浸泡過久的碗筷表面可能會產生一層粘滑的細菌膜，增加清洗難度。
黃軒說，碗筷長時間浸泡後，水中的食物殘渣可能會沈澱在碗筷的更深層的表面，尤其木制的碗筷，會使清洗過程變得更麻煩，也可能導致更多的細菌殘留；黃軒建議，碗筷應及時清洗，可以避免細菌滋生，也能更輕鬆地去除污漬。若為頑固污漬，可將碗筷浸泡幾分鐘，但「不宜超過20分鐘」，避免細菌繁殖。
⚠️用水方式錯誤
黃軒指出，洗碗時節約用水雖是環保的好習慣，但如果因此導致洗潔精等化學物質沖洗不乾淨，反而可能對健康造成負面影響，包括「化學殘留、過敏反應、口腔問題」，建議洗碗時確保使用足夠水將洗潔精徹底沖洗乾淨，尤其是有凹槽或細小縫隙的器具，更需要仔細沖洗，並使用節水噴嘴等方式，有效減少用水量，又不影響清潔效果。
📍化學殘留：洗潔精等清潔劑中的化學物質，未徹底沖洗乾淨，可能會殘留在碗筷表面，長期下來，可能對身體造成累積性傷害，尤其是對肝臟負擔更大。
📍過敏反應：有些人對洗潔精中成分可能會過敏，殘留化學物質可能引起皮膚過敏或消化系統不適。
📍口腔問題：殘留的化學物質在進食時進入口腔，可能導致口腔潰瘍等口腔問題。
⚠️碗筷還沒乾就收起來
碗筷在未完全乾燥的情況下收起來，可能會讓滋生黴菌，尤其是木製餐具，像是黃麴毒素，長期攝入恐對肝臟造成嚴重損害，增加肝癌風險；潮濕碗筷表面易積聚細菌和其他有害微生物，可能通過食物進入人體，導致食物中毒或其他健康問題，因此建議充分晾乾，遠離危害。
⚠️碗筷疊著放
洗完碗後疊在一起放置，雖可以節省空間，但可能導致細菌交叉污染外，還可能讓碗筷難以完全乾燥，使黴菌和細菌的滋生。此外，碗筷疊在一起時，若有殘留的食物碎屑或油污，容易被壓在碗底，增加細菌滋生的風險。建議「立著放置碗筷，或用烘碗機、通風乾燥處」，確保碗筷乾燥衛生。
⚠️使用洗碗布
洗碗布雖然可以清洗乾淨表面的污漬，但實際上是細菌滋生的溫床，洗碗布長期處於潮濕狀態，加上食物殘渣和油污積聚，為細菌提供理想的生長環境。如果不定期更換或消毒洗碗布，細菌會在廚房器具之間傳播，增加交叉污染的風險，即使表面看起來乾淨，洗碗布內部可能仍然藏有大量細菌，僅靠清洗無法徹底消除這些細菌。