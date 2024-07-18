監院稱台電因「燃料價格漲」虧損千億 王鴻薇轟：護航非核家園
台電111年度鉅額虧損2,265億元，監察院昨天指出，由於台電未有效向社會大眾反映供電成本及鉅額虧損主因，實有怠失，函請台電及經濟部改善並妥慎研謀有效配套方案。對此，國民黨王鴻薇今（18）日指出，監察院調查報告根本是避重就輕，且有幫台電卸責之嫌，根本是要護航蔡英文的非核家園政策。
記者林怡昕／台北報導
監察委員賴振昌、田秋堇針對台電公司111年度鉅額虧損2,265億元、累積虧損達到2,063億元案，提出的調查報告，該報告指出，台電公司111年度鉅額虧損主因係台灣電力結構8成電源為火力，且97.3%發電燃料仰賴進口，受111年初俄烏戰爭爆發國際燃料價格急遽飆升影響，致當年度發購電燃料成本大增為6,166億元，是前年2,924億元兩倍以上。
該調查報告續指，然該公司遲未實施標準成本制，未能透過標準之設立與差異分析，公開損失之所在、並追究差異之原因，以致難以有效向社會大眾反映供電成本及鉅額虧損主因，實有怠失。監察院財政及經濟委員會審議通過調查委員提案函請台電及經濟部改善並妥慎研謀有效配套方案。
對此，王鴻薇說，台電發生鉅額虧損，雖然監院發函台電要求改正，但監察院調查報告根本是避重就輕，且有幫台電卸責之嫌。監察院的說法是，因為台電用了太多火力發電，高達8成，所以造成虧損，虧損來源是因俄烏戰爭，造成全世界能源價格大幅提高，才造成台電虧損；監察院根本也沒有提到台電應要改正錯誤能源政策，辯解綠能不是造成台電虧損的主因。
王鴻薇批，監院這樣的說法只是在幫台電掩飾，希望監院要調查、指正，應該指正出真正原因，而不是幫台電辯解，甚至根本是要護航蔡英文的非核家園政策。