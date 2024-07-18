35歲日星秦野隆光車禍身亡！3月才剛新婚 公司證實搭檔悲痛發聲
日本男星秦野隆光是搞笑團體「マンホルモン（MANHORUMON）」的成員之一，與小田桐雄磨搭檔演出喜劇段子，人氣正逐漸攀升中，今年3月也傳出他結婚的好消息，沒想到卻在7月11日發生嚴重的車禍意外而離世，享年35歲，震驚整個日本娛樂圈，經紀公司後續也悲痛發聲證實秦野隆光的死訊。
記者洪生儒／綜合報導
綜合日媒報導，秦野隆光所屬的經紀公司太田娛樂在官網發表訃聞證實，旗下藝人秦野隆光在7月11日因交通意外離世，有關後事跟告別式的事情將由家人來執行，感謝所有粉絲與各界的熱情支持。
而秦野隆光的表演搭檔小田桐雄磨也發聲表示，「在得知夥伴車禍離世的噩耗後，所有人都很悲傷、震驚，目前葬禮已結束，希望搭檔一路好走。」小田桐雄磨也遺憾表示，搞笑團體「マンホルモン」也就此結束了，不過今後他依然會繼續當諧星，「連秦野隆光的份一起努力。」
關於秦野隆光發生的車禍事故，公司並沒有具體說明。從秦野隆光的社群上可見，他最新一篇貼文是在7月9日，當時他還透露自己人在橫濱欣賞當地的日落美景，加上今年3月才剛宣布登記結婚，目前是新婚狀態，感情與事業正在上升期，卻突然發生意外離世，讓外界都相當難過。