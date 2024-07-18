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金價刷新高後回落、還會再高？機構：年底可衝破每盎司2500美元

▲金價昨（17）日衝上新高點、每盎司來到2483.56美元，今（18）日亞洲市場交易時間來到每盎司2464.44美元。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲金價昨（17）日衝上新高點、每盎司來到2483.56美元，今（18）日亞洲市場交易時間來到每盎司2464.44美元。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者陳郁柔／台北報導

美國聯準會主席鮑爾的鴿派發言，讓外界更加堅信Fed將在9月降息，也因此激勵金價昨（17）日衝上新高點、每盎司來到2483.56美元，不過隨後從高點回落，今（18）日亞洲市場交易時間來到每盎司2464.44美元。針對金價後市，有分析師認為，年底前可能會升破每盎司2500美元。

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金價昨日在迎一波漲勢，最高一度來到每盎司來到2483.56美元，再創歷史新高，不過，尾盤迴吐漲幅，收在每盎司2458.51美元。而亞洲市場交易時間來到每盎司2464.44美元。

針對近期金價漲市，City Index市場分析師認為，至少部分得歸功於美元走弱、美債殖利率下滑。由於美國數據遜於預期，以及6月消費通膨意外降溫，這些因素使得資金流向黃金。

外資摩根大通認為，在地緣政治局勢惡化、制裁力度加大和去美元化的背景下，投資人購買包括黃金在內的實物資產的興趣有所增加。黃金的復甦比預期要早，儘管價格已經大幅上漲，但金價的結構性多頭依然保持完好，未來隨著美國利率開始下降，黃金還會有有進一步上漲的潛力。

針對後市，摩根大通認為，對2024年至2025年上半年黃金和白銀的中期看漲預測抱有最高信心，預估第四季的平均金價為每盎司2500美元，2025年平均金價預估為每盎司2600美元。

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不只是摩根大通，澳洲聯邦銀行的礦業暨能源原物料研究主管也表示，金價在年底前，可能會升破他們的目標價每盎司2500美元。

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