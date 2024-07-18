颱風最快週末生成！氣象署：路徑北轉逼近台灣 下週二開始影響
整個7月上旬「炎熱、午後雷陣雨」一成不變的天氣將出現變化了，中央氣象署表示，菲律賓東方海面的低壓系統正在整合中，週末有機會發展為「熱帶性低氣壓」或「颱風」，預估下週二、下週三（7/23、7/24）抵達台灣東方海面，後期颱風路徑變數還很大，不排除發布海上陸上警報，甚至登陸的可能，氣象署將持續觀察。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員李孟軒指出，今天台灣受太平洋高壓影響，各地還是偏向炎熱，午後西半部地區及各地山區有雷陣雨，嘉義以南要小心局部大雨的出現，類似降雨型態維持到週六（7/20）；氣溫部分，今天一直到週末，各地普遍高溫攝氏33至36度，大台北地區、中南部、花東縱谷有機會出現攝氏37度以上極端高溫。
李孟軒提及，太平洋高壓在週末會往北偏移、往東減弱，而台灣南方正在發展的雲系就有空間北上，因此週日、下週一（7/21、7/22）除了台東、南台灣不定時會有短暫陣雨外，午後雷陣雨的範圍也會擴大，幾乎全台都在範圍內。
而下週重點就是颱風了，李孟軒說，南海至菲律賓東方海域一帶，目前共有2個較明顯的低壓系統，位於南海的對台灣無威脅，不過在菲律賓東方海域的就要特別注意，該系統雲系還在整合，目前沒有主要的中心出現，但週末就有機會發展為「熱帶性低氣壓或颱風」。
這個低壓系統的路徑，將會因為太平洋高壓逐漸東退、北移，因此朝西北方向往台灣移動，預估下週二、下週三就會來到台灣東方海面，外圍環流就會替全台各地帶來降雨，不過仍要提醒，熱帶性低氣壓或颱風目前都還沒有成形，因此不確定性比較大，屆時到底「距離台灣有多近？強度到哪？」都還要等待時間評估。