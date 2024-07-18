回不去了！「1台灣小吃」變奢侈品 全場認價格狂漲：很久沒吃啦
物價高漲，八方雲集10日開始漲價，招牌鍋貼每顆破7元！一名網友感嘆，近期許多台灣小吃變得愈來愈貴，好奇問大家還有哪些小吃因為漲太兇而買不下手，因此很久沒吃的美食。貼文引發討論，一票點名國民小吃雞排，以前只要35元，現在要破百，漲到變奢侈品。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在PTT發文，「因為漲太兇，你已經很久沒吃的東西？」感嘆物價高漲，表示過去雞排只要35元，現在一片雞排有些要花80元才能買到，好奇問還有什麼因為漲太兇，讓人實在買不下去。
貼文引發討論，一票人點名雞排漲價漲到難以下手，30歲上下的網友們懷念說，以前雞排只要35元，有的還送紅茶，但現在雞排一塊沒有80元買不到，感嘆：「不如買便當！」此外，也有不少人點名烤玉米、蚵仔煎、水煎包、大腸包小腸和章魚燒，「章魚燒以前3盒100元已成絕響」。
根據行政院主計總處最新公布的「物價統計」，今年6月總指數為107.71，食衣住行等7項類別中，以食物類指數112.84最高，居住類107.41次之，醫藥保健類106.82居第三。當中食物類指數從去年10月113.34飆新高後，至今僅在今年3、4月下修跌破112，近兩月又漸攀升趨勢，顯示民眾花費在食物上的負擔日趨沉重。