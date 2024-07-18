川普拜登祭利空組合拳！台積電跌破千元　台股午盤仍遭血洗500點

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拖累台股走低主要是因為兩位美國總統大選候選人近期頻頻釋放利空消息，川普接受媒體專訪時表示，台灣拿走了幾乎全部的晶片事業，再加上台灣離美國距離達9500英里，要捍衛一個在地球另一端的小島，實際上來說就是很困難，因此台灣反倒應該付給美國保護費；此外，華爾街日報導，美國總統拜登政府正考慮對在中國開展業務的晶片公司實施新限制，要求日本、荷蘭半導體廠加強限制與中國的晶片貿易，若東京威力科創和艾司摩爾（ASML）在內的晶片設備製造業者持續讓中國取得先進晶片，美方將考慮動用所謂的「外國直接產品規則」（FDPR）措施。
利空消息襲來，拖累今日台積電跳空開低失守千元，下跌42元、988元開出，市值蒸發了新台幣1兆元，午盤則是下跌37元或3.59%，來到992元，拖累大盤指數將近有300點，今日盤後將舉辦法說會，市場也期望能釋出利多消息來挽救股價；鴻海也同步走低，以206元開出，午盤下跌8元或3.77%，來到204元；權值三雄裡聯發科跌最重，午盤下跌70元或5.28%，來到1255元。
跟著權值股一起壓盤的就是半導體股，午盤類股指數大跌3.6%，京元電子、京鼎下跌逾8%，達能、智原下跌逾7%，辛耘、芯鼎、景碩、日月光投控下跌逾6%，順德、達發、矽力-KY、創意下跌逾5%。
不過還是有族群逆勢走高，首先是油電燃氣股，午盤類股指數上漲近1.7%。塑化股也表現續強，亞聚上漲逾5%，台化、聯成上漲逾2%，台聚、台塑上漲逾1%。
台新投顧副總經理黃文清接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，台股本來這個階段就醞釀技術性的回檔，尤其台股這波漲幅那麼大，再加上川普言論以及美國拜登政府又祭出禁令，市場難免恐慌，這是屬於短期心理層面。尤其大家看川普很激進會擔心，但若真的當選，屆時一定還是會有協商動作，目前他的言論只是一種選舉手段，至於台積電法說會才是台股走向的關鍵，最終仍要回歸基本面。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。