正式接受提名！川普副手范斯發表演說：他是美國最後的希望

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范斯強調，1位來自紐約市的房地產開發商川普，卻在幾乎所有問題上都持正確看法，反觀拜登卻是錯的，也因此搞砸一切，讓眾多人民付出代價；他並向俄亥俄州、密西根州、威斯康辛州、賓州等搖擺州的勞動階級喊話，呼籲他們支持川普。
范斯指出，拜登的競選團隊試圖將川普描繪成一個獨裁的法西斯主義者，甚至出現行刺者，但川普在暗殺事件發生後，仍馬不停蹄的飛去威州參加共和黨全代會，大讚川普是個堅強且關心別人的人：「他可以前一秒對抗刺客，下一秒就號召全國團結讓傷口癒合。」
范斯還提到了自己艱難的成長歷程，以及他心目中的美國夢，就是成為一個好丈夫和好父親：「我想給我的孩子，我成長過程中所沒有得到的東西，這是我最自豪的成就。」
范斯很年輕，但不會是美國史上最年輕的副總統
《美聯社》指出，雖然范斯年僅39歲，選舉日或就任副總統時（若川普勝選）也才40歲，但他肯定不是美國史上最年輕的副總統。
首先，美國第26任總統老羅斯福（Theodore Roosevelt），在當上第25任總統麥金利（William McKinley）的副手時才只有38歲，並於42歲時，因麥金利被暗殺身亡而繼任為總統。
甚至老羅斯福也不是美國史上最年輕的副總統，這個頭銜屬於1857年就任美國第14任副總統的布雷金里奇（John C. Breckinridge），時年僅36歲。