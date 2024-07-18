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川普點名付保護費　外交部說話了：台灣透過對美軍購加強自我防衛

▲針對美國共和黨總統候選人川普的「保護費說」，外交部強調，台美共享民主人權普世價值。（圖／資料照片）
▲針對美國共和黨總統候選人川普的「保護費說」，外交部強調，台美共享民主人權普世價值。（圖／資料照片）

記者林詠青／台北報導

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）近日接受媒體專訪，點名台灣應該付給美國保護費等言論，引發熱議。外交部今（18）日強調，對美國候選人言論循例不予評論。不過，外交部強調，台灣長久以來在美享有跨黨派及跨政府的支持，美方依據台灣關係法及六項保證履行對台安全承諾，台灣也持續透過軍購加強自我防衛能力。

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外交部北美司副司長焦國祐今天在例行記者會中表示，我對美國總統大選相關進度都有掌握，朝野主要政黨也循例派出代表訪美觀選。針對美國前總統、共和黨總統候選人川普的「保護費說」，焦國祐指出，對其言論不評論。不過，其實包括美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）等不分黨派的台灣友人，都有提到台美共享民主、自由、人權普世價值，且在經貿上是互惠、互利、互補的關係。

焦國祐強調，台灣長久以來，在美享有跨黨派、跨政府的支持。過去不管民主黨政府或是共和黨政府，都是確實依據台灣關係法及六項保證，履行對台安全承諾；「台灣也一直透過對美軍購，加強自我防衛能力」。

他表示，這幾年美國持續聯合理念相近國家，將台海的和平穩定形成不僅是台美共識、區域共識，更是國際共識。我將持續跟美方及理念相近國家，持續努力維護台海區域和平穩定。

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